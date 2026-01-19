Rosa Villacastín dirige una inapelable sentencia a Lourdes Maldonado tras la manipulación propagada de su cobertura en RTVE

España se ha teñido de luto este domingo 18 de enero. El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) ha dejado, hasta el momento, al menos 39 fallecidos y 120 heridos. Por tal motivo TVE levantaba su programación y retransmitía un informativo especial conducido por Lourdes Maldonado, que se emitió tanto en La 1 como en el Canal 24 Horas, para actualizar los datos que se iban conociendo sobre la tragedia.
A lo largo de cinco horas de directo ininterrumpido, la periodista hizo un trabajo ejemplar. Sin embargo, la ultraderecha mediática, encabezada por el medio 'Periodista Digital' dirigido por Alfonso Rojo, inició una campaña de odio en su contra a raíz de una foto sacada absolutamente de contexto que se encargaron de difundir a través de las redes sociales.
"Oleada de críticas contra Lourdes Maldonado (TVE) por sonreír con la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ya roza los 40 fallecidos". Así titulaba el citado medio un artículo en el que se hacía eco del bulo difundido en X contra la presentadora. En esta red social, los mensajes de odio contra la profesional se sucedieron como la espuma. David Santos, CEO del medio 'La Bandera', publicaba una fotografía, al que añadía: "La presentadora de TVE mientras nos cuentan que hay 10 fallecidos en Adamuz".
Mientras que otro tuitero escribía: "Lourdes Maldonado se parte la caja en TVE para hablar de una tragedia con decenas de fallecidos…". Sin embargo, los que de verdad estaban viendo el informativo especial sabían perfectamente que se trataba de un bulo para desprestigiar a la presentadora. Ya que, la sonrisa a la que se refieren se produjo cuando se informó de la solidaridad del pueblo de Adamuz ante la tragedia, acogiendo en sus casas a los viajeros que habían salido ilesos y llevando mantas y agua al recinto donde se estaba desplazando a los heridos.
Mensajes de apoyo a Lourdes Maldonado tras la campaña de odio contra ella
De esta forma, muchos usuarios de X desmintieron las acusaciones conta la periodista. "Los fachas, como no, solo sabéis mentir. Lourdes Maldonado estaba felicitando a un vecino de Adamuz por su labor coordinando y movilizando al pueblo para ayudar. ¡Asqueroso miserable!", escribía un tuitero. Mientras que otro pedía: "No manipules. Está haciendo una gran labor Lourdes Maldonado y el equipo de TVE".
"No se ha reído. Lourdes Maldonado lleva la información con mucha seriedad. Critico mucho a TVE, pero esta noche su trabajo estás siendo muy correcto. No saquéis de donde no hay. Llevo desde las 9 viéndola, y está muy correcta"; "Dejad de hacer el ridículo. Estaba hablando con un voluntario del pueblo que estaba dando mantas y ayudando a sacar heridos y el chico estaba en directo y organizando todo y en medio de la tragedia a todos nos ha sacado una sonrisa". Eran otros comentarios de apoyo a la periodista.
Una de las más contundentes a la hora de salir en su defensa fue la también periodista Rosa Villacastín quien, pese a estar jubilada y retirada de la televisión, es muy activa en redes sociales. "La profesionalidad se demuestra a diario, pero la Profesionalidad con mayúscula, ante un accidente como el ocurrido hoy en 24 horas TVE. Felicidades", escribía, mostrando así su apoyo a la presentadora de la cadena pública.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.