Rosa Villacastín dirige una inapelable sentencia a Lourdes Maldonado tras la manipulación propagada de su cobertura en RTVE

España se ha teñido de luto este domingo 18 de enero. El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) ha dejado, hasta el momento, al menos 39 fallecidos y 120 heridos. Por tal motivo TVE levantaba su programación y retransmitía un informativo especial conducido por Lourdes Maldonado, que se emitió tanto en La 1 como en el Canal 24 Horas, para actualizar los datos que se iban conociendo sobre la tragedia.

A lo largo de cinco horas de directo ininterrumpido, la periodista hizo un trabajo ejemplar. Sin embargo, la ultraderecha mediática, encabezada por el medio 'Periodista Digital' dirigido por Alfonso Rojo, inició una campaña de odio en su contra a raíz de una foto sacada absolutamente de contexto que se encargaron de difundir a través de las redes sociales.

"Oleada de críticas contra Lourdes Maldonado (TVE) por sonreír con la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ya roza los 40 fallecidos". Así titulaba el citado medio un artículo en el que se hacía eco del bulo difundido en X contra la presentadora. En esta red social, los mensajes de odio contra la profesional se sucedieron como la espuma. David Santos, CEO del medio 'La Bandera', publicaba una fotografía, al que añadía: "La presentadora de TVE mientras nos cuentan que hay 10 fallecidos en Adamuz".

Mientras que otro tuitero escribía: "Lourdes Maldonado se parte la caja en TVE para hablar de una tragedia con decenas de fallecidos…". Sin embargo, los que de verdad estaban viendo el informativo especial sabían perfectamente que se trataba de un bulo para desprestigiar a la presentadora. Ya que, la sonrisa a la que se refieren se produjo cuando se informó de la solidaridad del pueblo de Adamuz ante la tragedia, acogiendo en sus casas a los viajeros que habían salido ilesos y llevando mantas y agua al recinto donde se estaba desplazando a los heridos.

La presentadora de RTVE mientras nos cuentan que hay 10 fallecidos en Adamuz. pic.twitter.com/PHyxdbwi4U — David Santos (@davidsantosvlog) January 18, 2026

Mensajes de apoyo a Lourdes Maldonado tras la campaña de odio contra ella

De esta forma, muchos usuarios de X desmintieron las acusaciones conta la periodista. "Los fachas, como no, solo sabéis mentir. Lourdes Maldonado estaba felicitando a un vecino de Adamuz por su labor coordinando y movilizando al pueblo para ayudar. ¡Asqueroso miserable!", escribía un tuitero. Mientras que otro pedía: "No manipules. Está haciendo una gran labor Lourdes Maldonado y el equipo de TVE".

"No se ha reído. Lourdes Maldonado lleva la información con mucha seriedad. Critico mucho a TVE, pero esta noche su trabajo estás siendo muy correcto. No saquéis de donde no hay. Llevo desde las 9 viéndola, y está muy correcta"; "Dejad de hacer el ridículo. Estaba hablando con un voluntario del pueblo que estaba dando mantas y ayudando a sacar heridos y el chico estaba en directo y organizando todo y en medio de la tragedia a todos nos ha sacado una sonrisa". Eran otros comentarios de apoyo a la periodista.

Una de las más contundentes a la hora de salir en su defensa fue la también periodista Rosa Villacastín quien, pese a estar jubilada y retirada de la televisión, es muy activa en redes sociales. "La profesionalidad se demuestra a diario, pero la Profesionalidad con mayúscula, ante un accidente como el ocurrido hoy en 24 horas TVE. Felicidades", escribía, mostrando así su apoyo a la presentadora de la cadena pública.

@Lourdes38580685 , la profesionalidad se demuestra a diario, pero la Profesionalidad con mayúscula, ante un accidente como el ocurrido hoy con dos trenes, la has demostrado hoy en 24horas TVE. Felicidades. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) January 18, 2026

En la tierra hay personas valientes cómo las que desde el primer segundo se han puesto al servicio de todos los afectados por la tragedia de Adamuz, también hay MISERABLES, MALNACIDOS y SICARIOS INFORMATIVOS. @lourdesmaldonad descansa después de una noche en la cual has hecho… https://t.co/RVaaavVH3Q — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) January 19, 2026

Dejad de hacer el ridículo.



Estaba hablando con un voluntario del pueblo que estaba dando mantas y ayudando a sacar heridos y el chico estaba en directo y organizando todo y en medio de la tragedia a todos nos ha sacado una sonrisa. https://t.co/jyEBos8BET — Pedro Jota Fernández (@pedrojotafdez) January 18, 2026

Pon el vídeo entero y deja de aprovechar una desgracia de tal magnitud para manipular.



RTVE está haciendo una cobertura magnífica, propia de un verdadero servicio público, mientras Telecinco sigue con Gran Hermano y Antena 3 con una puta novela turca. https://t.co/OZjFnm2dt9 — Jose Tomás (@josertomasro) January 18, 2026

Y a esto hemos llegado en este país. Una presentadora sonríe al escuchar a un vecino solidario de Adamuz que ha ido a ayudar, ella esboza una sonrisa por el momento y alguien, entre tanta desgracia, con la mente desquiciada, aprovecha para hacer una captura y poner esto: https://t.co/b7LYeX1HPd — Don Jota (@JotaPerdida) January 19, 2026

No todo vale, no juguéis con las víctimas y las tragedias! https://t.co/l1258rPvjB — Victor (@NVictorN) January 18, 2026

esto me parece una puta guarrada porque esta mujer sonrió dos veces durante la cobertura y fueron hablando con el jefe de bomberos le decía que se habían coordinado ambulancias emergencias y otra hablando con un vecino que comentaba que el pueblo entero estaba volcado ayudando https://t.co/82Pd5O1TVu — sam 🇵🇸 (@Sammaibara) January 19, 2026

El antiperiodismo. Lourdes está haciendo una cobertura sublime, en directo, con información de última hora y teniendo que improvisar. Esa captura corresponde a un momento en el que, entre tanto caos, se informa de la ola solidaria de los vecinos de Adamuz. Basta ya https://t.co/cqqxDPegPI — Arnau Martínez (@arnaumj) January 18, 2026

Viendole la cara que tiene el fracasado este, cuantos intentos creeis que le tomo hacer la captura de pantalla donde se le viera sonriendo? Yo digo 16 https://t.co/kKPsSZq2Lu — Pacotte (@pacotteflow) January 19, 2026

Nunca fue tan fácil inventar. Y aún por encima lucrarse por desinformar porque tiene el tick azul. Vaya país se nos está quedando. https://t.co/yosYoig4A9 — Pedro Mouriño (@mouckumentary) January 19, 2026

Hay que ser miserable, esta mujer está llevado a delante un informativo especial que parece que va a durar gran parte de esta noche, en ese momento estaba contando algo positivo a pesar del desastre, estaba hablando sobre la solidaridad de la gente https://t.co/LcDpjfZPXI — Eder Perez 🇵🇸🇵🇸 (@Eder___pzfd) January 19, 2026

Esta es la derecha y ultraderecha más asquerosa del mundo y para la vergüenza es española. Mucha vergüenza y tristeza. Los patriotas. https://t.co/IW7d5QTIlf — Damián López (@Dammian_tkd) January 19, 2026

David es un manipulador y un tarado. La sonrisa es por la solidaridad, por las donaciones. David eres además un miserable. https://t.co/Ph6FZPuf3W — Carlos Núñez Sánchez 🌐 (@Freecanusa) January 19, 2026