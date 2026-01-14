"Me das vergüenza como mujer": Rosa Villacastín enfrenta a Ana Obregón en 'De Viernes' por su mofa de las denuncias a Julio Iglesias

Ana Obregón ha sido una de las invitadas del especial de 'De Viernes' que Telecinco ha programado este martes en prime time para abordar el caso Julio Iglesias. La actriz, amiga cercana del cantante, ha sacado la cara por él y ha cuestionado la veracidad de los testimonios que le acusan de ser un agresor sexual; algo que le ha granjeado un aluvión de críticas y que ha generado incomodidad en plató.

El colmo se ha producido cuando Obregón ha hecho mofa del fragmento en el que una de las denunciantes declara que el artista le obligaba presuntamente a chuparle "el pito", los testículos y el ano durante toda la noche para relajar sus fuertes dolores.

"Yo no soy hombre, pero... ¿a vosotros os chupan el pito toda la noche y no os salen ampollas?", ha preguntado con tono burlón Ana Obregón, que se dirigía con esta cuestión a Antonio Rossi y José Antonio León, colaboradores de 'De Viernes'.

Imagina que un amigo tuyo es acusado por trata y agresión sexual.



Y ante testimonios horribles, te ríes, preguntas al público si se lo cree, y dices que la actriz de doblaje lo hace bien.



Ana Obregón siendo Ana Obregón. Que alguien la asesore. #DeViernespic.twitter.com/Iaac3PGH0N — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) January 13, 2026

Rápidamente, Beatriz Archidona, la presentadora del programa, le ha parado los pies: "Es un tema demasiado serio. Son acusaciones demasiado duras y demasiado serias como para bromear". "Pero a mí me viene una víctima diciendo esto y yo me pregunto: '¿estabas esposada? ¿te habían puesto unas esposas? ¿Estabas clavada en la cama? ¿Por qué no te has ido?'", ha proseguido una incrédula Ana Obregón.

Ante estas palabras, los colaboradores han saltado y le han hecho ver que por "la relación de poder y de superioridad". Por su parte, Archidona le ha rebatido defendiendo que son "mujeres vulnerables con problemas económicos y familiares" que no tienen tan fácil salir de esas situaciones y, mucho menos, renunciar a un trabajo.

"¿Os creéis lo que os están contando?", ha llegado a preguntar Ana Obregón al público de las gradas del plató, convirtiendo el asunto en un circo y banalizando el tema de un modo vergonzante. "Ana, esto lo va a tener que creer o no un juez si se abre causa y no el público. Eso es una cosa de la Audiencia Nacional, no nuestra", le ha cortado bruscamente Bea Archidona por enésima vez.

Acto seguido, ha entrado en directo Rosa Villacastín, que ha explotado contra la bióloga sin rodeos: "Por primera vez, Ana, no te voy a dar la razón y me das vergüenza como mujer. Tú puedes haber ido a casa de Julio como he ido yo, pero tú no has entrado en su habitación. No sabes lo que él hace por las noches".

"No sé cómo puedes decir que te da vergüenza", ha acertado a reaccionar ella, descolocada con tremendo palo de la periodista. "Puedes dudar de si es verdad o mentira, pero cuando dos mujeres, empleadas de una casa, se tienen que enfrentar para denunciar a una persona como Julio Iglesias, con el poder que tiene, te voy a decir que respétalas", ha sentenciado Villacastín.

"No me has escuchado, claro que las respeto", le ha rebatido Obregón. "Te he escuchado desde el primer momento, respétalas. Que conoces la cara A de Julio Iglesias pero no la cara B", ha insistido Rosa. "¿Y tú por qué la conoces?", le ha contrariado Ana Obregón. "Porque he ido a su casa y porque soy periodista, cosa que tú no eres", le ha arreado Rosa Villacastín, que ha seguido confrontándole sin remilgos: "Estas señoras me ponen los pelos de punta al escuchar sus declaraciones y de pensar en lo que tienen que haber pasado. Y si es mentira, pues ya caerá el periódico. Pero hoy por hoy, no puedes decir que no es verdad porque el testimonio es tremendo".

Por su parte, Ana Obregón ha señalado a Rosa Villacastín por condenar a "un presunto culpable" y, de paso, ha manifestado de forma crítica que se está haciendo "un juicio mediático" contra Julio Iglesias por el que siente "tristeza": "¿Para qué están los jueces y los abogados? Le han arruinado la vida ya", ha rematado.