Sonsoles Ónega da carpetazo a Ana Obregón por cuestionar así las denuncias contra Julio Iglesias: "Faltaría más"

La investigación periodística que han llevado a cabo Eldiario.es y Univisión sobre las denuncias de presunta agresión sexual a Julio Iglesias por parte de dos jóvenes que trabajaron para él se han colado este martes en 'Y ahora Sonsoles' con Ana Obregón tratando de cuestionar lo publicado llevando a Sonsoles Ónega a frenar a su colaboradora.

Así, tras hacerse eco de los testimonios de las dos jóvenes ex trabajadoras que acusan a Julio Iglesias de acoso y agresión sexual así como de trato vejatorio y que ha dado lugar a una denuncia ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos sexuales y de trata de seres humanos, Sonsoles Ónega conectaba con Ana Requena, una de las periodistas responsables de la información.

Después de que Ana Requena expusiera cuál es la información a la que han tenido acceso en Eldiario.es, Ana Obregón pedía hacerle una pregunta antes de despedirla. "Decís que tenéis pruebas, ¿me puedes decir que pruebas son aparte de lo que ellas cuentan? Como habéis investigado tanto algo tendréis", le preguntaba con un tono que ya demostraba cuál era su pretensión.

"Hemos hablado con 15 personas que han trabajado en las casas de Julio Iglesias en los últimos años y hemos hablado con personas del entorno de cada una de ellas", trataba de contestarle la periodista. "¿Y de las 15 personas cuántas han dicho que sucedía esto? ¿Dos no?", le repreguntaba Ana Obregón.

"Estas personas nos sirven para construir este relato de cómo se vivía y trabajaba. Hay un par de cosas muy relevantes, los psicólogos...", sostenía Ana Requena. "Un psicólogo no puede hablar con un periodista, es secreto profesional", le contestaba la actriz y presentadora tratando de desmontar la información del citado diario. "Salvo que tenga autorización", le corregía la periodista.

Ana Obregón y Ana Requena en 'Y ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega frena en seco lo que hace Ana Obregón en 'Y ahora Sonsoles'

Era entonces cuando Sonsoles Ónega tomaba la palabra para cortar de raíz a Ana Obregón por lo que estaba intentando hacer en su programa. "A ver pero solo una cosa hemos invitado a Ana Requena para que nos hable de la información que publica su medio, no para cuestionarlo ni para dudarlo ni juzgarlo. Ana Requena publica junto con Univisión una investigación internacional y luego nosotros hablamos, pero nosotros no vamos a poner en tela de juicio la información de Eldiario.es, solo faltaba, en fin", sentenciaba la presentadora.

La situación se iba de las manos cuando la abogada Teresa Bueyes le preguntaba a su amiga Ana Obregón si Julio Iglesias había intentado tener algo con ella siendo una de las mujeres más guapas de España. "No frivolicemos", le pedía Sonsoles Ónega a sus colaboradores al ver los derroteros por los que se iba el debate. "No se pueden establecer comparaciones que nos llevan al absurdo", sentenciaba.

Minutos después, Ana Obregón trataba de defender a Julio Iglesias asegurando que ella vivió dos años en su casa y jamás trató mal al servicio. Y finalmente lanzaba una última pregunta a Ana Requena que dejaba a la propia actriz retratada. "¿Cuánto han cobrado estas chicas?", cuestionaba. "Me están regañando", soltaba por lo bajo. "Nada, cero euros. No hay ningún pago", le contestaba la periodista.