Rosa Villacastín alza la voz en RTVE y cuenta lo que le ha pasado a ella con Julio Iglesias tras las acusaciones

Rosa Villacastín ha entrado en directo en 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz para pronunciarse sobre la noticia del día: las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias de dos extrabajadoras. Unos presuntos hechos que se enmarcan en el año 2021 en sus mansiones de Bahamas y Punta Cana y que ven la luz como resultado de años de ardua investigación de ElDiario.es y Univisión, importante cadena de televisión estadounidense.

"Estoy muy tocada. Yo he admirado mucho a Julio Iglesias, he tenido y tengo muy buena relación con él y nunca en la vida pude pensar esto. Sí que era un conquistador, eso ni él lo ha negado y se le veía, pero esto no podía creerlo. Esta mañana, cuando he escuchado la radio, he saltado al ordenador", ha empezando reaccionando estupefacta la periodista y colaboradora en TVE.

"Es como cuando se te cae un ídolo, que lo tienes puesto en el mejor de los sitios de tu casa y de repente se cae y se te rompe. Eso es lo que me ha pasado a mí hoy con Julio Iglesias", ha sentenciado Rosa Villacastín ante las informaciones que han salido a la luz pública.

Acto seguido, 'Mañaneros 360' ha difundido los espeluznantes testimonios de las denunciantes que hablan de cómo eran esos tratos del cantante en una mansión que tildan como "la casa de los horrores".

"Las veces que he ido a casa de Julio Iglesias el servicio era mayor, de unos setenta y tantos años. El ambiente era muy familiar y por eso me sorprende. ¿Sabes en quién he pensado cuando lo he oído? En sus hijos, en los tres de Isabel Preysler, en sus hijos con Miranda (actual esposa), en sus nietos... Es que a mí me pasa con mi padre y el mundo te cambia. Quiero saber cómo están esos chicos hoy y qué es lo que están pensando de su padre y cómo les explica él todo eso. Es horrible", ha planteado Rosa Villacastín. "En España hay muchos casos de señoritos que se acostaban con la criada", ha añadido.

"Pero Rosa, yo más bien pienso en las chicas. Son chicas de 22 años que están cobrando 350 euros sometidas a explotación laboral o sexual o las dos cosas", le ha corregido Javier Ruiz.