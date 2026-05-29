'De Viernes' anuncia a sus cinco invitados de hoy, con una boda en directo y un regreso a Telecinco

'De Viernes' sigue viviendo unas semanas de bajón en audiencias ante el huracán de 'Tu cara me suena'. Sin embargo, Telecinco sigue tratando de encontrar a los invitados que sean capaces de conectar con la audiencia y hagan subir los datos del programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Este viernes, el programa producido por Mandarina, que comenzará a las 21:45 horas ofrecerá un explosivo Scoop con la entrevista de Ajla Etemovic, que romperá su silencio y relatará el infierno que ha vivido junto a su ex pareja, el ex futbolista Jota Peleteiro.

Así, la joven contará toda la verdad sobre su historia de amor con el futbolista, que ha estado marcada por las infidelidades y que ha derivado en una ruptura. Quién estará presente en el plató escuchando todas las palabras de Ajla Etemovic y reaccionará a su entrevista será Jessica Bueno, otra de las ex parejas de Peleteiro.

Del explosivo regreso de Adara Molinero a la boda de Fani Carbajo y su novio Fran Benito, retransmitida por 'De Viernes'

Quién volverá al plató de 'De Viernes' esta semana será Mayte Zaldívar. La que fuera mujer de Julián Muñoz escuchará por primera vez el testimonio de Carlos Corbacho, extrabajador de Isabel Pantoja, que revelará quién posee el dinero en efectivo que guardaba el ex alcalde de Marbella y aportará una prueba clave que demostraría dónde ha estado guardado todo este tiempo.

Asimismo, 'De Viernes' contará con el regreso inesperado a la televisión de Adara Molinero. La ex concursante de realitys contará en exclusiva el momento más dulce pero también el más amargo por el que está atravesando actualmente. "Amo a Vicente, es el hombre de mi vida, pero de momento no podemos cumplir nuestro sueño de tener un hijo juntos", confiesa. Además, recibirá una sorpresa muy especial que hará que se emocione y que dejará a todo el mundo sin palabras.

Por otro lado, el espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona estará presente en directo en la celebración de la boda de Fani Carbajo y su novio, Fran Benito, que se darán el 'sí, quiero' tras dos años de relación y una hija en común.

Por último, 'De Viernes' analizará la última hora de 'Supervivientes 2026' con la visita de Gerard Arias, el último expulsado del reality, junto al equipo habitual de colaboradores formado por Ylenia Padilla, Rocío Flores, María Jesús Ruiz y Jessica Bueno,