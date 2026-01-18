Antonio Naranjo no pierde el tiempo al sentenciar las amenazas a Sarah Santaolalla y siembra la polémica con el 'pero' que pone

Después del ataque machista que recibió por parte de Eli Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid en pleno directo en 'En boca de todos', ahora Sarah Santaolalla está sufriendo amenazas. De hecho, en las últimas horas, la tumba de las Trece Rosas ha aparecido vandalizada con amenazas de muerte hacia la analista política. Una intimidación que está siendo condenada por compañeros incluso que están en sus antípodas como es el caso de Antonio Naranjo.

"Ha sido vandalizada la tumba de las Trece Rosas con amenazas de muerte hacia mí. No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Siento auténtico terror", escribía Sarah Santaolalla este sábado en su cuenta de "X".

Unos ataques que se suman a las amenazas que recibe a diario en redes sociales y al acoso y derribo al que le ha sometido en los últimos días Vito Quiles, al perseguir a Sarah Santaoalalla desde TVE hasta su casa. Una situación muy peligrosa por la que está recibiendo el apoyo del presidente del Gobierno y de otros representantes políticos como Pablo Iglesias así como por compañeros de profesión como Xabier Fortes, el consejo de Informativos de TVE o el mismísimo Antonio Naranjo.

El mensaje de apoyo de Antonio Naranjo a Santaolalla con golpe a Pedro Sánchez

Así, pese a que están en polos opuestos completamente y de que suelen discrepar a diario en cada tertulia en la que coinciden en 'En boca de todos', Antonio Naranjo ha querido mostrar todo su apoyo a su compañera y denunciar lo que está viviendo.

"La pintada contra Sarah Santaolalla es una infamia que define a quien la hizo y ella tiene todo el derecho a asustarse y a denunciarlo. Todo mi apoyo", empieza escribiendo Naranjo en su cuenta de "X". Pero después el presentador de 'El análisis de diario de la noche' en Telemadrid aprovecha para atacar de nuevo a Pedro Sánchez por haber denunciado lo sucedido con la analista política.

"Pero que lo use el Gobierno para legitimar su discurso sobre un peligro estructural de la ultraderecha es infame y ridículo", sentencia Antonio Naranjo después del mensaje que puso Pedro Sánchez sobre las amenazas a Sarah Santaolalla.

"Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable. El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia", fueron las palabras del Presidente del Gobierno al respecto.

