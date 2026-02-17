Gonzalo Miró se moja en exclusiva sobre los "ataques criminales" a Sarah Santaolalla tras lo de Rosa Belmonte

Bajo los focos de los Premios Iris celebrados el 16 de febrero -los galardones que cada año reconocen la excelencia y el talento de la televisión en España-, Gonzalo Miró nos ha atendido en una noche de celebración para el sector. En un contexto que pone en valor el oficio y la capacidad de conectar con la audiencia, el periodista y tertuliano atraviesa uno de sus momentos más visibles al frente de 'Directo al grano', el formato de La 1 que ha logrado consolidarse en una franja especialmente competitiva. En esta entrevista en exclusiva que Gonzalo Miró ha concedido a El Televisero, hemos podido reflexionar con el presentador sobre el respaldo del público y el vertiginoso arranque del programa.

Hace apenas cinco meses que el formato 'Directo al grano', que presenta junto a Marta Flich, inició su andadura, y ya ha superado los cien programas en emisión. Un arranque que, en palabras del propio Gonzalo Miró, ha sido "apabullante". Aunque confiaban en que el espacio funcionara y en que la cadena les diera "una oportunidad", reconoce que la respuesta de la audiencia "desde el primer día" ha superado las expectativas. En una franja difícil y con fuerte competencia, el equipo ha sabido "poner su granito de arena" y subirse a "un tren que ya estaba en marcha", consolidando un formato que ha encontrado su hueco en la parrilla.

Más allá de los datos de audiencia, la actualidad televisiva también ha estado marcada por la polémica surgida en 'El Hormiguero' tras el comentario de Rosa Belmonte sobre Sarah Santaolalla: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". Miró no ha esquivado la cuestión y ha sido contundente al denunciar los "ataques absolutamente criminales e injustos" que, a su juicio, está recibiendo Sarah Santaolalla. Para el comunicador, lo ocurrido es reflejo de la creciente polarización y del "poco respeto" hacia las opiniones ajenas, y ha abogado por rebajar la tensión en el espacio público: "Intentar vivir de la mejor manera posible sin darnos de bofetadas sería lo más cómodo para todo el mundo".

De todo ello hablamos con Gonzalo Miró en la siguiente entrevista en exclusiva para El Televisero en el marco de los Premios Iris 2025.

Gonzalo Miró, ¿qué tal? La semana pasada se cumplieron cinco meses del comienzo de 'Directo al grano'. ¿Cómo habéis vivido este arranque?

GONZALO - Menudo nivel, ¿no? Menudo control, cinco meses... Sé que hace nada cumplimos los 100 programas, que ya estaba bien cumplido. Muy bien, la verdad que la confianza de la gente es de agradecer porque nos han respondido desde el primer día y esperemos que tengamos margen para devolverles toda esa confianza con creces.

¿Os esperabais este gran triunfo del programa?

GONZALO - Yo tanto no, teníamos la confianza de que funcionase, de que fuera bien, sobre todo de que nos dieran la oportunidad y que nos dieran un chance de confiar en nosotros. Pero es verdad que ha ido tan bien desde el primer día que ha sido bastante apabullante, la verdad.

¿Y cómo habéis llevado empezar un programa de cero, con toda la competencia que ya hay?

GONZALO - Eso se lo tienes que preguntar más a los demás, que son los que estaban. Nosotros hemos llegado un poco de nuevas esta temporada. Nos hecho hueco en una franja difícil, pero yo creo que la cadena lo está haciendo muy bien y nos hemos subido, no te digo egoístamente, pero a un tren que ya estaba en marcha. Bueno, hemos intentado poner nuestro granito de arena y en eso estamos.

La semana pasada vimos la fuerte polémica que azotó a 'El Hormiguero' con el comentario de Rosa Belmonte hacia Sara Santaolalla. ¿Qué opinas tú de lo que ha pasado?

GONZALO - Sarah está sufriendo unos ataques, en general, absolutamente criminales, injustos, pero que muestran mucho la situación que se está viviendo ahora mismo, la polarización que hay en todos los aspectos y el poco respeto que hay sobre todo con las opiniones ajenas. Entonces, yo creo que estaría mucho mejor que en este espacio en el que a todos nos ocupa y nos toca compartir, pues intentar vivir de la mejor manera posible sin darnos de bofetadas. Sería lo más cómodo para todo el mundo.