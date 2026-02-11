Pablo Motos arranca 'El Hormiguero' con este pronunciamiento ante la polémica con Sarah Santaolalla: "No volverá a suceder"

Tras el aluvión de críticas en redes y los toques de atención de distintas figuras políticas y compañeros de profesión, Pablo Motos se ha visto obligado a abordar este miércoles la última polémica que ha sacudido a 'El Hormiguero'. Así, el presentador se ha pronunciado sobre las desafortunadas palabras que Rosa Belmonte lanzó contra Sarah Santaolalla desde la mesa política del programa, arremetiendo contra la analista política por su físico entre risas cómplices.

"Me vais a permitir que antes de empezar el programa pida perdón por un comentario desafortunado que hizo Rosa Belmonte durante la tertulia", ha comenzado advirtiendo el conductor de 'El Hormiguero', pausando el inicio del programa para dirigirse a la audiencia antes de recibir a Ana Milán, la invitada de la noche.

Pablo Motos pide perdón a Sarah Santaolalla por las palabras de Rosa Belmonte: "Metimos la pata"

Así, Pablo Motos se ha pronunciado sin tapujos sobre la polémica. "A veces pasa que con la velocidad del directo a la vez que estás diciendo algo estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata", ha reconocido el presentador, dispuesto a entonar el 'mea culpa' tras todo el revuelo generado en redes por las palabras de la periodista.

Pablo Motos pide disculpas por el comentario de Rosa Belmonte sobre Sarah Santaolalla (“¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?”) #AnaMilánEH pic.twitter.com/nngscFQWPy — Pablo (@pabloo_c5) February 11, 2026

"Como ni es el estilo de Rosa ni el del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos por que no vuelve a suceder", ha resuelto el comunicador entre aplausos, trasladando su más sincero perdón a Sarah Santaolalla por lo ocurrido durante la tertulia política.

El comunicado de Rosa Belmonte

El urgente pronunciamiento de Pablo Motos llega tan solo horas después de que la protagonista de la polémica rompiese su silencio en redes, publicando un comunicado ante las críticas. "Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en 'El Hormiguero'. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", ha aclarado la periodista.