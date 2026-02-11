Risto Mejide ha aprovechado este miércoles una conexión con Emilio Delgado para hablar del acto conjunto que protagonizará junto a Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, y que conducirá Sarah Santaolalla para salir en defensa de la analista política tras el ataque machista que recibió en 'El Hormiguero'.

Con ello, la polémica que salpica al programa de Pablo Motos se ha colado en Cuatro con Risto Mejide siendo muy claro con lo que piensa del ataque machista que recibió Sarah Santaolalla por parte de Rosa Belmonte cuando se refirió a ella como "¿Esa que es mitad tonta y mitad tetas?".

Así, la periodista y colaboradora de la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' no se reprimía al referirse a Sarah Santaolalla de esa manera cuando Pablo Motos aseveraba que había escuchado a una tertuliana de Cuatro llamar "traidor" a Felipe González.

Un día después, Risto Mejide no ha dudado en dar la cara por su compañera en 'Todo es mentira' al recordar que la analista política era la encargada de presentar ese acto en el que participarán Rufián y Emilio Delgado. "A nuestra compañera Sarah Santaolalla decirle que desde aquí quiero enviarle un abrazo muy grande y decir que los ataques que está recibiendo son absolutamente inaceptables", señalaba el presentador.

"Le enviamos un beso muy fuerte desde aquí. Ataques machistas y deleznables", recalcaba Risto Mejide sobre las reprobables palabras que empleó Rosa Belmonte al referirse a Santaolalla en 'El Hormiguero' sin que nadie se las reprochara en directo.