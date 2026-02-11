Jesús Cintora lanza la pregunta que muchos se hacen sobre lo que en 'El Hormiguero' se hizo a Santaolalla

Sarah Santaolalla ha reaparecido este miércoles en 'Malas Lenguas' después del ataque machista que ha recibido por parte de Rosa Belmonte en 'El Hormiguero'. Y el programa de Jesús Cintora no ha dudado en hablar del asunto y dejar a su colaboradora que se pronunciara sobre el delicado momento que vive por los ataques que recibe a diario.

Así, 'Malas Lenguas' cebaba el tema polémico del día asegurando que "Sarah Santaolalla denuncia que ha sido humillada en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3". Justo después, recogía lo que dijo Rosa Belmonte sobre ella al referirse a ella como "mitad tonta, mitad tetas" cuando Pablo Motos aseveraba que había escuchado a una tertuliana de Cuatro llamar "traidor" a Felipe González.

"Y risas", recogía Jesús Cintora al volver de la pieza. "¿Te sientes aludida por esto?", le cuestionaba el presentador a su compañera. "Bueno no es que me sienta aludida, es que va por mi. Pablo Motos lleva a la mesa un debate sobre Felipe González y dice que ha escuchado a una tertuliana en otra cadena decir que Felipe González era un traidor que es exactamente las palabras que yo digo, es exactamente el discurso que yo tuve", defendía la analista de primeras.

"Pablo Motos siembra el debate y una señora de la mesa decide atacarme de la manera más sucia, ruin y machista sobre mi físico y mi intelecto. Y luego hay una panda de señoros, señores y una señora riéndose. Nadie es capaz en esa mesa de decir que ese comentario está fuera de lugar y que no señales así a una mujer y no vayamos a participar en la violencia a la que está siendo sometida esta mujer desde hace tiempo. Nadie. Es más un señor de la mesa señala que esto se va a viralizar, es decir su preocupación es que esto fuera viral y no cómo estoy yo porque te reconozco que estoy tocada, estoy cansada y estoy agotada de no diferenciar a cuando sufro en una red social, o cuando sufro a Vito Quiles a cuando sufro en un programa de máxima audiencia de prime time que se me señale y se me humille", sentenciaba Sarah Santaolalla en TVE.

🟣 Sarah Santaolalla, sobre la machistada contra ella en 'El Hormiguero': "Han pasado de ser hormigas a ratas". "Estoy cansada y triste. Es tan machista que apesta".



💢 "Se ríe toda la mesa". "Espero que rectifiquen y espero una disculpa". "¿Dónde está el límite?"… pic.twitter.com/PB7vV9jT1l — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) February 11, 2026

La pregunta de Jesús Cintora en 'Malas lenguas' sobre lo visto en 'El Hormiguero'

Además, Sarah Santaolalla se mostraba muy agotada por lo que está sufriendo en los últimos meses. "Estoy cansada, estoy tocada y estoy triste porque creo que es tan machista que apesta. Yo seré mitad tonta y mitad tetas pero ella es mitad asco y mitad machista", añadía. "No, tú no eres eso. Y evitando usar palabras gruesas, yo creo que si Javier Aroca dice por ejemplo que Felipe González es un traidor, que más o menos lo ha dicho, ¿dirían de Javier Aroca que es mitad no se qué y metiéndose con su físico?", se preguntaba Jesús Cintora.

"Jamás", respondía Sarah. "¿Tú crees, Javier, que contigo habría pasado lo mismo? Porque con Sarah no paran", le cuestionaba Cintora a su colaborador. A ello, Javier Aroca aprovechaba para preguntar cuáles eran las diferencias entre periodismo y pseudoperiodismo porque "a mí lo que hemos escuchado no me parece periodismo aunque les concedo la autoridad a todos los periodistas de este país para que me lo expliquen que diferencia hay entre algunas cosas que denunciamos como basura mediática y lo que acabamos de ver".

"Bueno es un programa que es entretenimiento", trataba de recordar Jesús Cintora sobre 'El Hormiguero'. "Familiar", apostillaba Sarah Santaolalla sobre cómo se vende el programa de Pablo Motos en Antena 3. "Yo me acuerdo de este programa cuando era pequeña que hacían experimentos y ahora el experimento es utilizar a las mujeres para señalarlas. Han pasado a ser hormigas a ratas y espero que rectifiquen", sentenciaba Sarah Santaolalla.

Por último, tras hacerse eco del mensaje del Instituto de las Mujeres asegurando que ha instado a 'El Hormiguero' a que rectifique, Jesús Cintora era muy claro. "Pero no llores, desde mi punto de vista quien tiene que llorar es quién dice semejante barbaridad y quién la ríe", concluía el presentador de TVE. "Y no estás sola te lo dije el primer día. No hay que llorar, pero si lloras es muy libre porque es muy humano, a algunos les falta humanidad y son muy cobardes detrás de algunas parcelas", terminaba diciendo.