Rosa Belmonte, obligada a lanzar este comunicado por su comentario machista a Santaolalla en 'El Hormiguero'

Rosa Belmonte ha emitido un comunicado en redes sociales disculpándose por su grave ataque machista a Sarah Santaolalla en la pasada tertulia de 'El Hormiguero'. En él escribe unas "sinceras disculpas" que llegan casi 24 horas después de verbalizar unas palabras que han clamado al cielo y que han colocado al programa de Antena 3 en el ojo del huracán.

La periodista y escritora, colaboradora habitual de talk show de Pablo Motos, se refirió a la popular analista política así: "¿Esa que es mitad tonta y mitad tetas?". No la mencionó explícitamente, pero esa alusión fue claramente para Santaolalla. "Eso es una frase de la serie 'La maravillosa señora Maisel'; se lo he copiado", añadió Rosa a continuación, tratando de cubrirse las espaldas ante la barbaridad que acababa de pronunciar en directo.

Igualmente grave fue también la cuestionable reacción del resto de presentes en el plató de 'El Hormiguero'. El presentador, Pablo Motos, no solo no le censuró, sino que además se rio sin pudor; como también hicieron tanto Rubén Amón como Juan del Val.

Desde entonces, la viralización del momento ha alcanzado cotas impresionantes y la respuesta social ha sido y sigue siendo implacable contra el formato producido por 7yAcción por no censurar tales palabras y contra la propia Rosa Belmonte por ser autora de tamaña machistada.

Rosa Belmonte: "Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en 'El Hormiguero'"

Pues bien, tras horas de mucha polémica, con reacciones de condena del sector del periodismo, la política y la cultura, y después de la petición de rectificación del Instituto de las Mujeres, la autora de ese ataque se ha visto obligada a lanzar un breve comunicado en X. "Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en ‘El Hormiguero’", comienza asegurando la articulista.

"Fue espontáneo. Nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes", prosigue su texto, liberando así al espacio de Pablo Motos de toda responsabilidad posible. "Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", culmina sin ni siquiera dirigirse a la víctima.

Y es que, efectivamente, se trata de un comunicado genérico, a modo de trámite, en el que no pide perdón a Sarah Santaolalla, que es a quien realmente ofendió. Ni siquiera la cita en ese post.