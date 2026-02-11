Después de que Sarah Santaolalla haya recibido acoso en redes sociales y haya denunciado a Vito Quiles por acosarla y seguirla hasta su domicilio, ahora la colaboradora de 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas lenguas' en TVE y de 'En boca de todos' en Cuatro ha recibido un ataque machista y reprobable en 'El Hormiguero' por parte de Rosa Belmonte. Una cuestión que ha llegado incluso al Instituto de las Mujeres.

Todo se produjo este martes cuando en plena tertulia, Pablo Motos habló de cómo había visto en Cuatro a una tertuliana llamar "traidor" a Felipe González sin referirse directamente a Sarah Santaolalla. "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?", soltó entonces Rosa Belmonte sin que nadie le afeara esas palabras. De hecho, lejos de reprocharle su lamentable ataque, algunos como Juan del Val o Rubén Amón reaccionaron con risas.

Las palabras de Rosa Belmonte hacia Sarah Santaolalla han generado una oleada de críticas en redes sociales hacia la periodista y colaboradora de 'El Hormiguero' y hacia el propio programa de Pablo Motos por darla voz como es el caso de Euprepio Padula. También Pilar Bernabé, la secretaria de Igualdad del PSOE y el Instituto de las Mujeres se han pronunciado en sus redes sociales.

"Convertir un plató de televisión en un estercolero donde verter odio y humillación sobre las mujeres no es la mejor manera de educar a nuestras hijas e hijos. Otra vez, desgraciadamente, toda mi fuerza y apoyo, querida Sarah Santaolalla", escribe Pilar Bernabé en su cuenta de "X".

👉🏻 Convertir un plató de televisión en un Estercolero donde verter odio y humillación sobre las mujeres no es la mejor manera de educar a nuestras hijas e hijos. Otra vez, desgraciadamente, toda mi fuerza y apoyo, querida @SarahPerezSanta 💪 https://t.co/9FrqXwkL0V — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) February 11, 2026

Mientras que el Instituto de las Mujeres va mucho más allá con su mensaje tras recibir muchas quejas por lo visto en 'El Hormiguero'. "Hola Sarah. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres ha recibido quejas por el tratamiento sexista de tu imagen. Instaremos al medio a que cumpla la normativa en materia de igualdad. El OIM lleva 30 años trabajando por el respeto y dignidad de las mujeres en los medios", sentencian.