Euprepio Padula denuncia lo que han hecho con Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero': "Da mucho asco"

Este martes se vivió un episodio de absoluto machismo en pleno directo en 'El Hormiguero' después de que Rosa Belmonte atacara por su físico a Sarah Santaolalla en plena tertulia al referirse a ella como "medio tonta, medio tetas". Un comentario que está siendo muy criticado por rostros y compañeros como Euprepio Padula.

Para poner en contexto todo se produjo en plena tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' cuando analizaban las últimas palabras de Felipe González asegurando que votará en blanco en las próximas elecciones porque no le gusta nada Pedro Sánchez.

"Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro. He oído a una tertuliana decir que Felipe González era un traidor", comentaba Pablo Motos sin aludir directamente a Sarah Santaolalla. "¿Esa que es mitad tonta, mitad tetas?", soltaba entonces Rosa Belmonte sin pudor entre risas de sus compañeros de mesa como Rubén Amón, Juan del Val, María Dabán y el propio Motos. "Eso es una frase de la maravillosa señora Maisel, se lo he copiado", se justificaba la periodista asegurando que solo había parafraseado una frase de la serie de 'La maravillosa señora Maisel'.

Este comentario machista de Rosa Belmonte hacia Sarah Santaolalla ha generado mucha polémica en redes sociales donde muchos no han dudado en dar la cara por la colaboradora de 'En boca de todos' en Cuatro así como 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas lenguas' en TVE. Y uno de los que no ha dudado en dar la cara por la tertuliana ha sido Euprepio Padula

"Da mucho asco ver a alguien y más a una mujer que se refiere de esta forma despreciable y lamentable a otra mujer. Me da mucha vergüenza que se le de voz en los medios a estás maleducadas que hacen un daño enorme a la igualdad. LAMENTABLE", empieza diciendo el italiano.

"Sarah Santaolalla no le hagas ni caso a esta amargada y a quién le da voz", sentencia Euprepio Padula dejando bien claro su crítica a 'El Hormiguero' por dar voz a gente como Rosa Belmonte y no cuestionarle en directo sus bochornosas y despreciables palabras.