El público dicta sentencia a la temporada 2 de 'Clanes' en Netflix y hay división y una queja repetida

Netflix ha estrenado este fin de semana la segunda temporada de 'Clanes', que ha llegado con sus seis nuevos episodios al completo. Esta ficción española fue la serie de habla no inglesa más vista en la plataforma durante su semana de estreno, logrando alzarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países. También la segunda tanda ha debutado con fuerza pues ya se ha situado como el Top 1 de lo más visto en nuestro país.

Escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, la serie producida por Vaca Films y que aborda el mundo del narcotráfico gallego, acoge en esta temporada al actor Luis Zahera ('Animal', ''As bestas) quien se une al reparto artístico encabezado por Clara Lago ('Ocho apellidos vascos', 'El vecino') y Tamar Novas ('Rondallas', 'El desorden que dejas').

El elenco de actores y actrices de 'Clanes' lo completan Xosé Antonio Touriñán ('Cuñados'), Melania Cruz ('Malencolía'), Miguel de Lira ('Cuñados'), María Pujalte ('Los misterios de Laura'), Chechu Salgado ('Las leyes de la frontera', 'Valle Salvaje') y Diego Anido ('La infiltrada') entre otros.

En esta segunda temporada de 'Clanes' han transcurrido 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos.

Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

La audiencia emite su veredicto a 'Clanes 2' en Netflix

Pues bien, tras los primeros días disponible en el catálogo de Netflix, los espectadores que ya han podido ver 'Clanes 2' están dictando su veredicto en redes sociales. Y lo cierto es que está habiendo división entre las opiniones recogidas sobre los nuevos episodios de la exitosa serie de la plataforma de streaming, pero con una crítica que se repite: la segunda temporada es más floja que la primera para muchos.

Sin embargo, la producción ha recabado también reacciones positivas de una parte de la audiencia. "Me vi del tirón la 2° temporada de Clanes y la verdad me quedé con ganas de más. No sé si habrá 3° temporada o no", ha reaccionado un usuario de X, representando el sentir de muchos televidentes.

"Lo mejor es Luis Zahera que su sola presencia ya eleva cada escena y que hayan terminado la serie con Nana Triste es de buen gusto", sentencia otro. Tamar Novas también se lleva otra parte de los elogios: "Está increíble en 'Clanes'. Ya en la primera temporada hacía un papelón, pero es que los últimos minutos de la segunda son magia. De una sutileza sin grandes alardes que te deja rota", resalta una usuaria de la red social.

La hemos visto de una atacada, sin respirar, sin interrupciones, es una fantástico trabajo. Y gracias por mostrar tantos lugares maravillosos de Galicia y que reparto más bueno, actoraz@s.



Brillante trabajo, espero que haya una tercera temporada, aunque veo complicado. Gracias. pic.twitter.com/q2U4yOr2Xa — Juan Carlos Vez Vázquez 👣 Artesano en Mk y Ventas (@JuanCVezVazquez) April 3, 2026

Que gran trabajo habéis hecho @VacaFilms con esta segunda temporada de "Clanes", nos la hemos merendado completa esta tarde, ha sido genial. La primera fue genial y esta segunda ha estado a la altura.



¡Y que banda sonora! Eso bien se merece una lista en @Spotify



Felicidades pic.twitter.com/AfqaCLu6Zh — Juan Carlos Vez Vázquez 👣 Artesano en Mk y Ventas (@JuanCVezVazquez) April 3, 2026

Vista la temporada 2 de #clanes. NO voy a hacer spoiler. No miento si digo que he llorado con la escena final, NO mereciamos. La canción del final: maravilla. O me dan una tercera temporada o voy con los bidones de gasolina. NO superoooooooooooooooooooo — TaTisLeyla (@Soryole) April 4, 2026

Ha sido preciosa y concuerdo en lo de la banda sonora. ¡De diez!. Esperamos ya con ansias el anuncio de la temporada 3 de #Clanes. — 🌜Katia🌛 (@__L_S_K_) April 4, 2026

@tamarnovas está increíble en #Clanes. Ya en la primera temporada hacía un papelón, pero es que los últimos minutos de la segunda son magia. De una sutileza sin grandes alardes que te deja rota 💔 — Rocío Martínez (@romaes79_TS) April 4, 2026

Ayer me vi del tirón la 2° temporada de Clanes (Netflix) y la verdad me quedé con ganas de +...no sé si habrá 3° temporada o no (dicen q Netflix espera a ver cómo va el estreno d temporada para renovar o no).



Me sorprende mucho el papel de Luis Zahera en esta 2° temporada — Hector Alvarez (@Realoviedista1) April 4, 2026

Entre las críticas negativas hay quien señala que la temporada 2 de 'Clanes' es más "floja" o que "repite los mismos errores de su primera temporada", con una trama que algunos califican de "más acelerada", "más apresurada y sin sentido ninguno".

La S2 de #Clanes repite los mismos errores de su primera temporada y esta vez con una trama más apresurada y sin sentido ninguno. Lo mejor es Luis Zahera que su sola presencia ya eleva cada escena y que hayan terminado la serie con Nana Triste es de buen gusto. pic.twitter.com/fUA6enlcN8 — Tania (@TaniaPenasalv) April 5, 2026

Luis Zahera de Curita en #Clanes es impresionante, ese hombre es camaleónico. Eso sí esta temporada pelín floja. — Antro (@AntroAntr) April 4, 2026