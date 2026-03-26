Los 9 estrenos más potentes de Netflix en el mes de abril: de la serie española más vista a 'Machos Alfa 5'

Este mes de abril Netflix llega cargado de estrenos potentes, tanto en series como en películas. Como siempre, hay para todos los gustos, y os lo resumimos en una lista destacando los más importantes. Empezando por supuesto por la temporada 2 de 'Clanes', el thriller más esperado de la plataforma que cuenta con Clara Lago y Tamar Novas como protagonistas (y el 'animal' Luis Zahera como nuevo fichaje). No es la única ficción española que nos llega ya que tendremos la nueva temporada de 'Machos Alfa' tan solo tres meses después de la anterior. Eso debe ser algún tipo de récord en Netflix, ¿verdad?

Para los más románticos, nos llega lo nuevo de 'Besos, Kitty'; para los que buscan un poco de acción, tenemos la adaptación de 'El fuego de la venganza' o la película 'Depredador dominante' con Charlize Theron y Taron Egerton. Si buscáis algo más ligero, ¿por qué no darle una oportunidad a la segunda temporada de 'Una nueva jugada' con Kate Hudson? Y, si estáis melancólicos del final de 'Stranger Things', no os preocupéis que, el 25 de abril, llegan nuevas historias en formato animado.

Estreno de series

Clanes (Temporada 2)

Sinopsis: Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana y Daniel volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

Luis Zahera se une a Tamar Novas y Clara Lago en esta segunda temporada de 'Clanes', una de las grandes series españolas de Netflix de 2024. Llega dos años después, pero llega, y como vemos en el tráiler, todo parece ser mucho más grande... y mucho más peligroso. Sí, vuelve a ser una serie sobre el narcotráfico, como tantísimas otras de Netflix. Pero sus protagonistas tienen un magnetismo diferente que ayuda a destacar este título por encima de otros. En su semana de estreno, fue la serie española más vista de Netflix en 28 países. No está nada mal, ¿verdad? Estos nuevos episodios están escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil y Javier Rodríguez.

"Creo que durante el rodaje, como actores, al final tienes que intentar entender al máximo tu personaje, no juzgarlo nunca y justificarlo a muerte, pero es verdad que ahora, durante la promo, que al final, claro, te van haciendo preguntas, a mí sí me está gustando el reflexionar sobre ello, porque al final, como que hay un punto inevitable y nos lo han preguntado varias veces. "¿Pero no creéis que se está romantizando, de alguna manera, este contexto, este mundo?", contó Clara Lago en una entrevista para El Televisero. "Y creo que, efectivamente, como intérprete lo tienes que, no romantizar, pero lo tienes que entender".

Fecha de estreno: 3 de abril

Besos, Kitty (Temporada 3)

Sinopsis: La joven celestina Kitty se reencuentra con su novio a distancia en el mismo instituto de Seúl en el que estudió su difunta madre.

Spin-off de la célebre 'A todos los chicos de los que me enamoré', ya lleva tres temporadas esta nueva historia romántica situada en Corea del Sur. Basada en el universo literario creado por Jenny Han (autora también de 'El verano en que me enamoré') es uno de los mayores éxitos juveniles de Netflix. Valentina Garza se encarga de la serie en esta tercera temporada como showrunner, y vuelen Anna Cathcart como Kitty, Choi Min Young en el papel de Dae, Gia Kim como Yuri y Lee Sang Heon como Minho. "Esta temporada es diferente. Somos más mayores. Y tratamos con temas un poco más maduros, la verdad", afirmó uno de los actores principales, Anthony Keyvan, en una entrevista para Deadline.

Fecha de estreno: 3 de abril

Errores épicos

Sinopsis: Dos hermanos muy incompetentes se ven obligados a trabajar para unos gánsteres... y acaban convirtiéndose en el dúo más desorganizado del crimen organizado.

Dan Levy, creador de la comedia 'Schitt's Creek' (que protagonizada junto a la recién fallecida Catherine O'Hara), une fuerzas con Rachel Benott ('I Love L.A') para esta nueva comedia de gángsters que estrena Netflix. Obviamente, tras ver el tráiler, podemos comprobar que el humor de Levi está intacto, y quizá incluso lo lleve un par de pasos más allá. Pero si hay algo importante en toda la promoción de esta serie, es la gestión del actor y director tras la muerte de su amiga O'Hara. "Recuerdo que en un momento dado le dije: 'Eres, en el sentido más estricto de la palabra, un icono'. Y ella, por supuesto, siendo tanto canadiense como católica irlandesa, rechazó cualquier tipo de cumplido por completo", comentó en una entrevista promocional para el medio canadiense Toronto Star.

Fecha de estreno: 9 de abril

Beef (Temporada 2)

Sinopsis: Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer, lo que desencadena jugadas de ajedrez de favores y coacciones en el elitista mundo de un club de campo y su multimillonario propietario coreano.

Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny unen fuerzas como los protagonistas de esta nueva temporada de 'Beef' ('Bronca' en español), que contó en su primera temporada con Steven Yeun de protagonista. En esta nueva tanda de capítulos, tenemos a un reparto increíble, secundado por la ganadora del Oscar por 'Minari' Yuh-Jung Youn, y uno de los protagonistas de 'Parásitos', Song Kang-ho. Una de esas series esperadas por todos, y que sorprendió en la plataforma. Ahora las movidas y peleas llegan a un club de campo, y prometen muchas puñaladas traperas entre los personajes.

Fecha de estreno: 16 de abril

Machos Alfa (Temporada 5)

Sinopsis: Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

Si hay una serie española que ahora le funciona a Netflix, esa es sin duda 'Machos Alfa'. Protagonizada por Raúl Tejón, Fele Martínez, Fernando Gil y Gorka Otxoa, se ha convertido en un valor seguro para la plataforma. De hecho, nos llega solo cuatro meses después de haberse estrenado la temporada 4. Tanto esa como la nueva solo cuentan con seis episodios, pero esta producción tan rápida solo puede dar buenas noticias a la serie, porque hace que el público siga conectando de forma rápida con los personajes. Ya en esta pasada tanda de capítulos, las cosas se pusieron más serias entre nuestros protagonistas. Y parece ser que los nuevos capítulos seguirán ahondando en dichas tramas. Como, por ejemplo, el divorcio de Luis. Y ojo, que la sexta temporada ya está confirmada también...

Fecha de estreno: 17 de abril

Stranger Things: Relatos del '85

Sinopsis: Durante el crudo invierno de 1985, los personajes originales de 'Stranger Things' se enfrentan a nuevos monstruos y misterios paranormales que aterrorizan a su pueblo.

Sin duda alguna, la serie de 'Stranger Things' no solo es una de las más importantes de Netflix, sino de la historia reciente de la televisión (y el streaming). Con la resaca aún reciente de su última temporada que finalizó este pasado 1 de enero, era cuestión de tiempo el que tuviéramos nuevas historias situadas en el pueblo de Hawkins. Y, lo primero que podremos ver en la plataforma, es esta historia animada, que cronológicamente se sitúa entre las temporadas 2 y 3 de la serie original. Además, no solo contará con personajes nuevos, como la chica Nikki Baxter, interpretada por Odessa A’zion. Sino también nuevos enemigos como Vine Dog o Gourd Horde. El primero una especie de demoperro. El segundo, una calabaza poseída. Literalmente.

Fecha de estreno: 23 de abril

Una nueva jugada (Temporada 2)

Kate Hudson vuelve para la segunda temporada de 'Una nueva jugada'.

Sinopsis: Eliza Reed, una fiestera reformada, debe demostrar que es una buena empresaria cuando sin esperarlo acaba a cargo del equipo de baloncesto profesional de su familia.

La nominadísima al Oscar este año Kate Hudson sorprendió a todos en 2025 con su serie de Netflix 'Una nueva jugada'. No solo gustó al público, sino que además hizo buenos números, y eso que a la plataforma se le suelen atragantar las series de comedia. En su primer fin de semana, la serie registró 9.3 millones de visualizaciones y entró en el Top 10 de 83 países diferentes. Un buen comienzo que hizo que Netflix anunciara la renovación al poco de estrenarse. Ahora regresa de nuevo con Kate Hudson al frente y, aunque no acabó de encontrar bien su ritmo, la presencia de la hija de Goldie Hawn es una fuerza de la naturaleza, y consigue venderte arena en el desierto.

"Cuando estás haciendo episodios de 30 minutos, los chistes son importantes pero a la vez tienes que encontrar un ritmo, respirar y conectarte con el papel. En definitiva, lo que buscas es que la audiencia se enamore de tu personaje además de disfrutar del humor. Eso es lo que hace funcionar esta historia", comentó la actriz para La Vanguardia.

Fecha de estreno: 23 de abril

El fuego de la venganza

Sinopsis: John Creasy, que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático. Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca.

La novela 'Man on Fire' de A.J. Quinnell fue adaptada con mucho éxito en 2004, con Denzel Washington y Dakota Fanning como protagonistas. Más de 130 millones en taquilla (a lo que habría que sumar cerca de 123 millones en beneficio gracias a VHS/DVD) para una película con 70 millones de presupuesto. Dirigida por Tony Scott (director de 'Top Gun' y hermano de Ridley Scott), es una de las grandes películas de acción de comienzos de los 2000. Ahora gracias a Netflix tendremos nueva adaptación en formato serie (añadiendo el segundo libro del autor, 'The perfect kill'), protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II. "Obviamente es increíble en la acción, pero también es muy hábil para revelar esos pequeños espacios donde te deja entrar", comentó sobre el actor el showrunner Kyle Killen, en el evento especial de Netflix TUDUM.

Fecha de estreno: 30 de abril

Estreno de películas

Depredador dominante

Sinopsis: Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites. Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla eligido como presa en un implacable juego del gato y el ratón.

Charlize Theron y Baltasar Kormákur hacen tándem para esta nueva película de Netflix, una de las más esperadas de la plataforma. Y nos atreveríamos a decir que también del calendario de estrenos del año. Ya no solo por la presencia de la actriz sudafricana, que siempre es un buen añadido a cualquier producción. Sino por su co-protagonista Taron Egerton, que ya tiene otro exitazo en su haber en la plataforma: 'Sin equipaje'. Dirige el islandés Baltasar Kormákur, y todos se sumaron al proyecto solo con leer el guión, sin ningún nombre más atado a la producción.

"Me pareció que el guion era muy sencillo y nada rebuscado, pero a la vez tenía un motor increíble que me lanzaba a un mundo en el que me pareció muy divertido estar... divertido de una forma retorcida, ya sabes", explicó la actriz sudafricana en una entrevista para Outside. "Obviamente, es de las que te mantienen en tensión, hay acción y todo eso, pero lo que más me impresionó fue el concepto. Creo que hoy en día la gente intenta hacer las cosas demasiado complicadas, y esto era una historia de supervivencia pura. Conecté muchísimo con eso".

Fecha de estreno: 24 de abril

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