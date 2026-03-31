Los 7 estrenos de Prime Video en el mes de abril: del final de una serie emblemática a la adaptación de 'La casa de los espíritus'

El mes de abril llega con fuerza. Ya está aquí la primavera (estábamos deseando que llegara, las cosas como son) y todas las plataformas de streaming vienen cargadas de estrenos para todo tipo de público. Prime Video es una de ellas que, aunque no destaque por tener muchos títulos este abril, los que hay son de los grandes, de los que hacen fandom. Y, hablando de fandom, ahí está el regreso de 'The Boys' con su temporada final. El enfrentamiento definitivo entre Carnicero y Patriota es la base principal de este desenlace que promete mucha sangre y buenas dosis de mala leche. Como debe ser con una serie así.

De regresos también hay que destacar el de 'Punto Nemo', la serie española de ciencia-ficción apocalíptica, con Najwa Nimri y Maxi Iglesias como grandes protagonistas, y que vuelve con una temporada final de infarto. Pero Prime Video no se queda ahí. Llegará 'Cochinas', la nueva serie de Malena Alterio, que se pasa al mundo del cine para adultos; o la que promete ser la adaptación definitiva de 'La casa de los espíritus', el clásico literario de Isabel Allende.

En el terreno de las películas, tenemos una nueva propuesta de comedia con Mark Wahlberg; lo último de Mike Flannagan (inmerso en la dirección de la nueva de 'El exorcista') con Tom Hiddleston; o una de las sorpresas de body horror del año pasado, 'Together', con Dave Franco.

Estrenos de series

The Boys (Temporada 5)

Sinopsis: En la quinta y última temporada, el mundo pertenece a Homelander y está completamente sometido a sus caprichos erráticos y ególatra. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un ‘campo de libertad’. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los superhéroes. Kimiko no aparece por ninguna parte. Pero cuando Butcher reaparece, dispuesto a utilizar un virus que acabará con todos los superhéroes, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes.

Antony Starr y Karl Urban, que dan vida a Patriota y Carnicero, regresan una vez más en esta temporada final donde la suerte está echada. Ambos se enfrentarán en un desenlace colosal repleto de sorpresas. 'The Boys' es la gran serie de Prime Video, la que más fans le ha granjeado a la plataforma. Además, expande su universo con multitud de proyectos derivados, como la estupenda 'Gen V'. Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, tiene todos los elementos para ser uno de los grandes títulos de este 2026. "Probablemente habrá muchas más muertes en esta temporada. No hay ningún tipo de garantía sobre quién va a sobrevivir", afirmó el creador de la serie Eric Kripke, en una entrevista para Deadline.

"Tuvimos a un grupo de tipos a los que, de alguna manera, todos intentamos bajarles los humos en las redes sociales para decir: 'Este tipo no es el héroe de ninguna historia'... Realmente lo estaban glorificando, lo amaban", comentó para Entertainment Weekly el actor Antony Starr, que da vida a Patriota en la serie. "Lo cual es surrealista. Lo que no me esperaba era que la gente estuviera tan en conflicto con el tema y, ya sabes, encontrándose a sí mismos sintiendo empatía por este monstruo".

Fecha de estreno: 8 de abril

Punto Nemo (Temporada Final)

Sinopsis: Tras la devastadora explosión de un laboratorio ruso, los pocos supervivientes quedan atrapados en un entorno extremo donde cada decisión puede ser la última. La isla se convierte en una trampa mortal marcada por la falta de recursos, experimentos ocultos de la era soviética y la aparición de inquietantes criaturas híbridas. Pero el verdadero peligro va más allá: un misterioso virus de origen alienígena amenaza con propagarse fuera de la isla y desencadenar una catástrofe mundial. La llegada de dos hermanos rusos dinamita la frágil estabilidad del grupo, sacando a la superficie emociones intensas como la culpa, el amor y la traición. Todo ello convierte esta temporada en un thriller visceral que lanza una pregunta perturbadora: ¿es la humanidad su propio enemigo?

Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro y Najwa Nimri vuelven para esta segunda temporada (y final) de una de las pocas series de ciencia-ficción en nuestro país. Además con un toque apocalíptico que no veíamos desde 'El barco'. Bajo la dirección de Alex Rodrigo ('La casa de papel') y escrita por David Muñoz y Carlos Molinero, Paula Sánchez y Alex Rodrigo, esta nueva temporada trae secretos, giros imposibles, secuencias de acción y esperamos, que mejore los fallos de una primera temporada demasiado poco atrevida, y muy desequilibrada en cuanto a su ritmo. Pero se agradece (y mucho) que este tipo de propuestas lleguen, y consoliden un género que nunca ha sido el favorito de nuestro cine o nuestra televisión.

"El cambio climático es un hecho. La parte de no ficción de esta serie esdenunciar que ese vertedero de basura existe. Ya no estamos viviendo en una distopía. También se sabe que tenemos plástico en nuestro cuerpo que nos llega a través de lo que consumimos", comentó Alba Flores a VerTele durante la promoción de la primera temporada de la serie.

Fecha de estreno: 16 de abril

Cochinas

Sinopsis: Valladolid, año 1998. Nines es un mujer conservadora, un ama de casa que se ve obligada a tomar las riendas de la familia cuando su marido se queda en coma. Eso implicada gestionar el negocio familiar: un videoclub en horas bajísimas en el que lo único que da beneficios es el alquiler de películas porno. Así que la solución será que el local se especialice en ello, convirtiéndose de paso en un epicentro de la liberación sexual tardía de buena parte del barrio, y de la propia Nines.

La dirección de 'Cochinas' tiene a tres mujeres a su cargo: Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago. Con Malena Alterio, Celina de Molina y Álvaro Mel, se trata de una serie diferente e irreverente. La ficción, presentada en el Festival de Málaga, nos lleva a la España de los años 90, con una ama de casa dispuesta a todo para salvar el negocio. Carlos del Hoyo, uno de los creadores de la maravillosa 'Señoras del (h)Ampa', está detrás de 'Cochinas'. "Empecé a leer los guiones y me fascinó. Es un personaje muy divertido, pero también muy humano", explicó Alterio en una entrevista para Los Lunes Seriéfilos.

Fecha de estreno: 24 de abril

La casa de los espíritus

Sinopsis: Crónica de una saga familiar que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas.

Nicole Wallace y Alfonso Herrera son dos de los elegidos para encabezar el reparto de una nueva adaptación del clásico literario de Isabel Allende. Ya han pasado más de 40 años desde su publicación, es su novela más vendida y ha sido traducida a 42 idiomas. Además, en 1993 tuvo una adaptación con Meryl Streep, Glenn Close y Antonio Banderas en un reparto de lujo. Fernanda Urrejola, Francisca Alegría y Andres Wood son los showrunners encargados de esta producción de ocho episodios. La propia Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino ejercen como productoras ejecutivas.

"Pasamos por tantas diversas emociones que cada capítulo es muy cargado y sentimos que nos deja mucho cada capítulo. Siento que hay que tener como un respiro porque pasan tantas cosas, que yo siento que va a ser en ese sentido muy magnética", afirma Francisca Alegría, una de las showrunners, en una entrevista para la Agencia EFE.

"Tengo mucho el libro en mi cabeza y se me quedó grabada la película de 1993. En aquella época, cualquier película que tuviera valor comercial tenía que ser en inglés y con estrellas del cine. Y está hecha en inglés en Europa. Entonces no tiene el sabor chileno que yo quería. Ahora, cuando vi la miniserie, vi lo que siempre debió haber sido: una producción con nosotros. Hasta los extras se ven como nosotros y es el espíritu de la gente, de la familia Trueba, del clan Del Valle, del país y de todo lo sucedido", contó Isabel Allende durante la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 29 de abril

Estrenos de películas

La vida de Chuck

Sinopsis: Cuenta tres historias relacionadas con el personaje Charles Krantz, en orden inverso: desde sus últimos dias, cuando el mundo comienza a desmoronarse, hasta su infancia en una casa supuestamente encantada.

Tom Hiddleston es la gran estrella de esta nueva adaptación de un historia de Stephen King (¿cuántas van ya a estas alturas?). Pero es que además, es de las que mejores críticas tiene, al menos en los últimos años. No es para menos, ya que Mike Flannagan (que ya adaptó 'Doctor Sueño') está detrás, con un reparto de lujo. Porque Hiddleston no está solo. Le acompañan un magnífico Mark Hamill, Karen Gillan, Chiwetel Ejiofor, Jacob Tremblay... Y aunque se pasa de emotiva y sentimental, es un tipo de cine que ya no se hace, y que quedó relegado a la década de los 90.

"Respondí de inmediato al guion de Mike Flanagan, y luego, obviamente, volví a la historia de la colección de Stephen King, 'If It Bleeds'. Me pareció muy ingeniosa, jugando con el tiempo y la perspectiva", contó Tom Hiddleston en una entrevista Vanity Fair. "Me encantó. De todas formas, me encanta bailar. Nunca había bailado a este nivel (...). Me quemé los zapatos. Estaba bailando sobre el asfalto en Alabama, y para cuando terminamos, se me veían los calcetines a través de las suelas. Fue muy divertido".

Fecha de estreno: 4 de abril

Together

Sinopsis: Una pareja con problemas en su relación se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber agua de la cueva, comienzan a experimentar transformaciones físicas y emocionales que reflejan su codependencia.

Michael Shanks dirigió una de las películas de terror más interesantes del año pasado. Pero fue opacada por 'Weapons' y 'Devuélvemela'. Sí, es verdad que no tiene ese toque comercial de estos dos ejemplos, pero su body horror, aunque tarda en explotar, nos recuerda a lo mejor de 'La sustancia'. Y funciona como una metáfora sobre las relaciones y sobre la toxicidad que puede estar inherente a estas en muchos casos. Con Alison Brie y Dave Franco como protagonistas, alcanzará en los próximos años un estatus de culto más que merecido.

"Creo que estaba tan emocionada porque estábamos rodando todas estas secuencias tan locas de terror que no había visto en pantalla antes… así que estar al otro lado fue divertido, mirar cosas y decir: “¡ew!”", comentó Alison Brie en una entrevista para Los 40.

Fecha de estreno: 11 de abril

Balls Up (Con un par)

Sinopsis: Los ejecutivos de marketing Brad y Elijah lanzan un audaz patrocinio de preservativos de cobertura total directamente a la Copa del Mundo. Después de que su ebria celebración en Brasil desencadene un escándalo mundial, deberán huir de hinchas furiosos, delincuentes y funcionarios sedientos de poder para salvar sus carreras y volver a casa con vida.

Peter y Bobby Farrelly reinventaron la comedia absurda a finales de los años 90 gracias a la divertidísima 'Algo pasa con Mary', lanzando la carrera de Cameron Diaz, y dándole estatus de estrella a Ben Stiller. Mucho ha llovido desde entonces. Más de dos décadas para ser más exactos. De hecho, por el camino, Peter Farrelly incluso ha ganado un Oscar gracias a 'Green Book'. Y es él el encargado de dirigir este nuevo intento por regresar a la comedia absurda, ayudándose de Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, y de fondo, el Mundial de Fútbol. Así que llega justo a tiempo (este año tenemos de nuevo Copa del Mundo). Acción, surrealismo, humor escatológico y sexual marca de la cosa... ¿Qué más le podemos pedir a una película de Peter Farrelly?

Fecha de estreno: 15 de abril

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