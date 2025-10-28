Prime Video anuncia la segunda temporada de 'Punto Nemo': reparto completo y una incorporación clave

Amazon Prime Video ha dado luz verde a una segunda temporada de 'Punto Nemo'. La serie española producida por Ficción Producciones ha arrancado ya el rodaje de sus nuevos capítulos en Galicia y posteriormente se trasladará a localizaciones de Portugal e Islas Canarias.

'Punto Nemo' contará al frente del reparto con Óscar Jaenada ('Operación Marea Negra'), Maxi Iglesias ('Los artistas, primeros trazos'), Alba Flores ('Romancero'), Margarida Corceiro ('Citas Barcelona') y Najwa Nimri ('La virgen roja'). Sara Matos ('Sangue Oculto'), María Isabel Díaz ('Vis a Vis'), Nüll García ('Malegro verte'), Felipe Pirazán ('Tratamos demasiado bien a las mujeres') y Oleg Kricunova, entre otros, completan el elenco artístico del thriller.

¿De qué trata 'Punto Nemo 2'?

Tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes se enfrentan a una realidad brutal en una isla hostil: escasez de recursos, experimentos soviéticos, criaturas híbridas y un virus alienígena que amenaza con expandirse globalmente. La llegada de dos hermanos rusos intensifica los conflictos internos del grupo, donde culpa, amor y traición complican su desesperada lucha por escapar. Esta nueva temporada se sumerge en un thriller visceral que plantea una inquietante pregunta: ¿y si el verdadero virus somos nosotros?

Como ya ocurrió en la primera tanda, la segunda temporada de 'Punto Nemo', que aún no tiene fecha de estreno fijada en la plataforma de streaming, estará disponible próximamente en exclusiva en Prime Video en España y Portugal como parte de la suscripción Prime.

La gran novedad se produce tras las cámaras, ya que la serie cuenta la incorporación clave de Álex Rodrigo como director. Este guionista, creador y director estuvo al frente de la exitosa 'La casa de papel', y también dirigió otras ficciones televisivas como 'El Embarcadero', 'Veneno' o varios capítulos de 'Vis a vis'.

Además, Álex Rodrigo comparte las labores de guion con David Muñoz, Carlos Molinero y Paula Sánchez. La ficción española está coproducida por Ficción Producciones, con Mamen Quintas y Julio Casal como productores ejecutivos, y Ukbar Filmes (Pandora da Cunha Telles y Pablo Iraola), con la colaboración de Xunta de Galicia y RTP.