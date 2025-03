Alba Flores nos habla en exclusiva de la serie 'Punto Nemo', el nuevo 'Perdidos' de Prime Video

En un mundo cada vez más golpeado por el cambio climático, la serie 'Punto Nemo' llega para remover conciencias y ofrecer un relato crudo y emocionante sobre las consecuencias del desastre ecológico. Con un reparto de primer nivel encabezado por Maxi Iglesias, Óscar Jaenada, Michelle Calvó, Eric Masip y Alba Flores, la producción promete convertirse en un referente dentro de la ficción comprometida con el medioambiente.

A través de una historia llena de acción, mucha intriga, drama y dilemas morales, la serie plantea un escenario muy desconocido para muchos: el Punto Nemo. Este lugar existe y es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme y se encuentra en el sur del océano Pacífico. Además, se trata de un punto donde se tiran los residuos espaciales.

De hecho, se considera como un cementerio donde descansan los restos de centenares de naves espaciales. Aquí transcurre las tramas de la nueva serie de Prime Video, que producen los responsables de la exitosa 'Operación Marea Negra'. En una entrevista exclusiva con El Televisero, Alba Flores nos ha compartido su visión sobre la grave crisis climática, y su grave efecto en los océanos, y la urgencia de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.

La actriz, conocida por su fuerte compromiso social, no ha dudado en señalar la responsabilidad de los gobiernos y las grandes corporaciones, pero también el papel fundamental que juegan los ciudadanos en esta lucha. "Sí que se están intentando hacer muchas cosas, pero parece que ninguna termina de ratificar el tratado de los océanos", nos ha confesado.

La producción, que combina un impecable diseño visual con un guion que no deja indiferente, ha sido rodada en escenarios impactantes de Galicia que reflejan tanto la belleza como la devastación de nuestro entorno. Con una puesta en escena ambiciosa y un equipo técnico de primer nivel, 'Punto Nemo' postula como una de las grandes apuestas del año, no solo por su calidad artística, sino por el potente mensaje que busca transmitir.

De todo ello hemos hablado en una entrevista exclusiva con tres de los protagonistas de la ficción: Maxi Iglesias, Alba Flores y Óscar Jaenada, que interpretan a un militar de la marina, a una doctora en biología marina y al capitán de la marina española, respectivamente.

Maxi Iglesias, Alba Flores y Óscar Jaenada, de primeras, ¿cómo explicaríais que es el Punto Nemo?

ÓSCAR - El lugar más alejado de costa y que se utiliza para los residuos espaciales.

Después de haber estado en el Punto Nemo, contadme un poquito de vuestros personajes. ¿Cómo viven estar en este lugar?

ALBA - Creo que para mi personaje se convierte en una extraña oportunidad, aunque empiece como una especie de viaje por la supervivencia y por sobrevivir en unas condiciones difíciles, para mi personaje extrañamente es una gran oportunidad. Creo que eso es una cosa que le hace muy particular dentro de todos los demás.

¿Quién es Nazareth?

ÁLBA - Nazareth es una doctora en biología marina que tiene una investigación sobre los cetáceos, sobre el lenguaje de los delfines, que también viene del mundo del activismo ecologista y que está en una crisis con todo esto fuerte y un día coge y se sube en un barco de la Marina para hacer un proyecto sobre la isla de plástico y acaba ahí perdida en el Punto Nemo, que es un lugar donde se supone que no hay nada, hay una isla. Nazaret es un personaje que está muy desconfiado de la humanidad y va a hacer un viaje ahí, en esa isla, para entender cosas.

MAXI - Mi personaje Jota es una persona muy dedicada a su trabajo, a sus responsabilidades, sus obligaciones, y también va a sufrir una transformación, yo creo, así me lo planteé yo por la manera en la que se empieza a escuchar o dar cabida, por ejemplo, a las explicaciones de Nazaret. Me parecía muy interesante ver ese giro, ese cambio de esa persona tan ruda, tan aparentemente bruta, pero que dentro sí que a lo mejor está dispuesto a escuchar cosas que antes no.

¿Cómo le afecta a él el Punto Nemo?

MAXI - A él le afecta porque no sabe muy bien cómo hacer sin romper estas barreras, estas cosas que pasan a veces que la gente no habla lo que realmente tienen que hablar, siguen ejecutando cosas, en este caso órdenes o maneras de hacer las cosas, pero no se produce esa conversación que muchas veces es necesaria y que a mí me hubiera encantado. Me hubiera encantado que los guionistas nos hubieran dado ese momento de decir: "Capitán, ¿cómo está?, de verdad". Esto lo ha hecho Jota en su cabeza y está viendo que hay unos comportamientos en los que no quiere entrar y piensa de manera práctica: "Hay que salir de aquí y luego ya veremos".

Cuéntanos Óscar un poquito de tu personaje, ¿cómo es este capitán?.

ÓSCAR - Es el capitán de la marina española que está en una expedición científica, no porque él tenga afinidad con la ciencia, sino porque está relegado por una misión fallida. Él intenta mantener eso, pero ve que está en un barco donde hay mucha gente que no es militar. Y él tiene su manera de ver las cosas. Arrastra algo que no te puedo contar que todo esto que va sucediendo a él no le parezca tan grave. Él, de alguna manera, ha perdido el norte, ha perdido los pies en el suelo, gracias a su brazo fuerte, que es el personaje de Maxi, o a su sargento primero, que es el de Michelle, consigue un poco estar enderezado y estar un poco en el mando, pero él claramente no está en esa situación de poder que debería tener o de mando por algo que ya conoceremos.

Cuando empiezas a ver la serie y están atravesando esa parte del océano en el que está todo lleno de plástico, te hace pensar. ¿Ha habido algún detalle que os haya llegado a sorprender más o estabais muy puestos en este tipo de información climática?

ALBA - Yo sí estaba bastante puesta, pero sí que para mí, a nivel ecologismo, sí que estaba bastante puesta. Hay un dato que, por ejemplo, sí que no sabía que ha sido nada más al llegar allí a Galicia, que lo hemos podido conocer de primera mano y saber lo que está pasando allí, que es lo de Altri, que es una barbaridad. Una fábrica de celulosa que quieren hacer ahí en la ría de Arousa, que es justo donde hemos rodado y que si lo hacen, se van a cargar todos esos paisajes tan bonitos que se ven en esta serie. Están a punto de cargarse el Punto Nemo, si lo pienso así.

Entonces, bueno, pues esta es la movida, que ahora mismo en cada punto casi de la costa o del mundo, diría, tienen su propia lucha climática local y su amenaza en este sentido y son muchas a la vez. Es bastante fuerte lo que está pasando a ese nivel. Sí que se están intentando hacer muchas cosas, pero parece que ninguna termina de ratificar el tratado de los océanos, que es algo que parecía que lo iba a hacer todos los países y está costando. Entonces, bueno, queda mucho por hacer. Yo sí que estaba bastante puesta en el tema, la verdad. Es algo que me importa mucho. También por eso acepté este personaje.

Hay una frase que dice "el noruego" en la serie: "Acabar con la humanidad para salvar al planeta". ¿Por qué habéis aceptado vosotros este proyecto?

ÓSCAR - Bueno, pues para mí la dificultad y la posibilidad de encontrarme con un guion que va respaldado por una producción y decir: "Hostia, un guión así, tan complicado, con un personaje a priori del que tengo mucho que aprender, extraño para mí…" Hombre, tenía muchas cosas interesantes. Es un cúmulo. Tampoco hay algo en especial que te llame la atención. Es una alineación cósmica que te lleva a estar en ese proyecto por mil razones que se escapan de tus manos también. Entonces, bueno, yo lo he cogido con mucho entusiasmo. Y sí que hay una concienciación ecológica previa, obvia, también tengo dos hijos pequeños y me urge que esto sea cuanto antes. Y sí que veo que es una batalla perdida en casi todos los ámbitos. Veo que la maldad se ha imperado en los sitios de poder y de decisión y que no se actúa a favor de lo que es la madre naturaleza. Y a raíz de esto que decías de que hay una posibilidad, que si se acaba la humanidad, es que la OMS ya dio esa opción de que si tanto por ciento de la humanidad se extinguiera, podríamos salir hacia adelante. Es una afirmación muy arriesgada porque nos abre esa posibilidad, incluso ahora con la inteligencia artificial. Si estos bichos son conscientes de que lo mejor para conservar esto es acabar con nosotros, pues oye, estamos al canto de un duro, ¿no?

MAXI - Yo ya sabía también, obviamente, de la problemática que hay a nivel mundial y local a nivel de medio ambiente. Me encanta, siempre leo de eso, pero también escuchar a Alba es muy nutritivo en ese sentido porque también está en contacto con organismos y asociaciones que a lo mejor yo no tengo ese contacto y tú puedes leer un artículo u otro, pero ella es el mejor instrumento para hacerte llegar esa información y he aprendido también muchas cosas gracias a ella. A nivel de proyecto, me parecía muy ambicioso a nivel de producción. Entonces sí que tenía mucha curiosidad mi yo más pequeño de jugar a esto. Vengo de otro tipo de proyectos más o menos realistas, comedia romántica, pero de repente esto para mí era como un escenario en el que jugar y con las pistolitas y tal y hacer coreografías, saltos, escenas de una intensidad física que no me habían requerido anteriormente o desde luego hace ya un buen tiempo y por eso me llamó mucho la atención este proyecto.

Tiene un aura a 'Perdidos', ¿al trabajarlo también os ha parecido?

ALBA - Yo en algún momento he fantaseado también. Cuando estábamos rodando decía: 'Mira, claro, en estas movidas tendrían que estar también los de Perdidos'.