'Atrapados' llega a Netflix: La nueva miniserie de 6 capítulos con un paralelismo con 'Adolescencia'

Harlan Coben es un prolífico escritor estadounidense especializado en el género policiaco. Treinta y seis novelas forman su bibliografía que se amplía cada año. Y debido a esa gran cantidad de historias, el autor firmó un contrato con Netflix para adaptar varias de esas novelas independientes. Así nos llega 'Atrapados', que se estrena este 26 de marzo con 6 capítulos que cierran la miniserie. Esta es ya la novena adaptación de una novela de Coben. Las demás son 'Safe,' 'No hables con extraños', 'El inocente', 'Bosque adentro', 'Por siempre jamás', 'Quédate cerca', 'Ni una palabra', 'Engaños' y la más reciente 'Te echo de menos', que nos llegó en enero.

Con la ayuda de Ana Cohan en la adaptación del guion, y con la dirección de Miguel Cohan y Hernán Goldfrid, 'Atrapados' es una serie policiaca al uso como tantas otras. Es decir, vista una adaptación de Harlan Coben, vistas todas. Pero tiene algo a su favor, y es que conoce muy bien los elementos clave para que funcione. A lo largo de sus seis episodios hay multitud de giros de guion, cliffhangers al final de cada capítulo y una serie de personajes repletos de secretos que van convirtiéndose en sospechosos a cada momento. Así funcionan estas historias. En este caso, 'Atrapados' podría incluso tener un paralelismo con 'Adolescencia', el nuevo éxito de la plataforma.

En la serie de Jack Thorne y Stephen Graham, uno de los principales temas es cómo internet y las redes sociales muchas veces moldean los comportamientos erráticos de los adolescentes. Sobre ese punto, se reflexiona sobre el tema, en cuatro episodios magistrales. Si el chico cometió el asesinato o no acaba siendo secundario. Lo importante es ver cómo un hecho aislado afecta a todo su entorno. En 'Atrapados' podría ser justo al revés. Porque aquí sí que es importante encontrar al culpable. Se habla también sobre los peligros de la red sobre los adolescentes. En este caso, porque hay un adulto que busca a chicas jóvenes para seducirlas y sí, a veces incluso matarlas.

Soledad Villamil y Matías Recalt, protagonistas de 'Atrapados'.

La protagonista, Ema Garay, interpretada por Soledad Villamil, se hace pasar por una adolescente para tratar de cazar al culpable. Pero este ya está con su vista fija en otra chica. Pero no solo está presente esta trama, ya que los adolescentes tendrán sus propias historias, capitaneadas por Matías Recalt ('La sociedad de la nieve'). Llega un punto de la serie que hay tantos sospechosos que resulta un poco agobiante. Y que haya giros sorprendentes en cada capítulo ayuda a mantener la atención, sí, pero tira la credibilidad al suelo. Aun así, la fórmula del éxito está presente. Todas las anteriores adaptaciones se han colocado líderes en Netflix. Y 'Atrapados' no parece que vaya a ser la excepción.

Tiene a su favor que no competirá directamente con 'Adolescencia', la reina indiscutible de Netflix, ya que 'Atrapados' está rodada en español. Porque así era el acuerdo entre la plataforma y el autor. Al final, sus historias tienen elementos perfectamente reconocibles en cualquier país occidental, por lo que da igual cambiar la localización. Netflix es una experta en eso. La serie puede estar rodada en España, Argentina o Reino Unido, porque tiene pocos elementos locales reconocibles. Ninguna de las novelas de Coben están situadas en estos países, pero cambiar la localización no afecta lo más mínimo a la historia.

La elección de Bariloche es curiosa pero efectiva. A veces claustrofóbica, a veces demasiado grande para ser realista. Pero funciona. Al igual que su reparto, capitaneado por la brillante Soledad Villamil, y por un Alberto Amman oscuro y peligroso. No podemos desvelar mucho más sin meternos en spoilers y este tipo de series se disfrutan mucho más sin saber nada. Porque reventar esas sorpresas puede hacer que se pierda el interés en el resto de la historia. Pero queda claro que 'Atrapados' es una buena serie, entretenida, con un gran ritmo, y muy efectiva. Y es que ese es el resumen perfecto de estas ficciones, la palabra clave para entenderlas: series efectivas.

Que Villamil sea la protagonista también es un golpe de efecto. La actriz argentina no es ajena al género de suspense, ya que destacó en la película ganadora del Oscar 'El secreto de sus ojos'. “Para mí, la experiencia de lectura de los guiones ya fue muy contundente, en el sentido de que lo leí como uno lee una novela policial, con mucho interés, me iba sorprendiendo y el final me dejó muy impactada”, explicó la actriz en el medio argentino Río Negro. "Fue un trabajo muy colectivo, muy grupal también sobre el personaje, la construcción del personaje. No solo fue mi punto de vista o como yo me la imaginaba, sino que también hubo mucho trabajo e información del personaje que salió de la lectura, del trabajo con los directores, de los ensayos con los compañeros y compañeras. Eso para mí es interesante y divertido también”.

Y es que otro de esos puntos a favor es que los personajes tienen un trasfondo bien trabajado. ¿Que son intercambiables entre las diferentes adaptaciones de Netflix? Puede ser. Pero quizá por eso nos funcionen. Además, 'Atrapados' juega con los diferentes puntos de vista, haciéndola más dinámica, y llevándonos hasta un final que, para algunos "se veía venir" y para otros será una sorpresa de esas que te dejan con la boca abierta.

De qué va 'Atrapados'

Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, la periodista Ema Garay gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia. Su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer, un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontarse con ella misma.