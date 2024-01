La premiada ‘La sociedad de la nieve’ ya tiene fecha exacta de estreno en Netflix

Juan Antonio Bayona es, sin duda, nuestro director más internacional de los últimos años. No solo ha manejado presupuestos mastodónticos para grandes superproducciones (ahí están los ejemplos de ‘Jurassic World. El reino caído’ o la serie de ‘Los anillos de poder‘), sino que sus historias han conseguido traspasar fronteras. Recordemos la angustiosa ‘Lo imposible’, que consiguió una nominación al Oscar para Naomi Watts. O ‘Un monstruo viene a verme’, que contaba con Sigourney Weaver en su reparto. Y ahora, Bayona une fuerzas con el gigante del streaming, Netflix, para su nueva historia: ‘La sociedad de la nieve’.

La película estaba basada en la novela homónima de Pablo Vierci. Esta recoge los hechos reales del accidente de avión de 1972, cuando se estrelló en los Andes llevando a un equipo chileno de rugby. Una historia se supervivencia que ya fue llevada al cine en ‘¡Viven!’, en 1993, con Ethan Hawke de protagonista. Aunque fue muy famosa, también fue ampliamente criticada, sobre todo por los supervivientes del accidente, destacando lo alejada de la realidad que estaba la película.

¿Cuándo es la fecha de estreno de ‘La sociedad de la nieve’ en Netflix?

La película, protagonizada por Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella y Esteban Bigliardi, ha tenido un estreno limitado en cines este pasado mes de diciembre. Y pese a ello, los números indican que podría superar los 2 millones en recaudación, lo que serían unos datos asombrosos teniendo en cuenta los pocos días que la película estará en cines.

En Netflix justo llega para Año Nuevo, y la fecha exacta de estreno de ‘La sociedad de la nieve’ está fijada en el 4 de enero de 2024. Es decir, un regalo perfecto para Reyes. Es una película cruda, dura e intensa. Quizá no sea la mejor opción para ver en familia todos reunidos, pero es una de las mejores películas del cine español reciente, y demuestra por qué Bayona está donde está.

Una historia de supervivencia como pocas. / NETFLIX

La producción cuenta con 13 nominaciones a los Premios Goya 2024, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección para J.A. Bayona o Mejor Actor Revelación para Matías Recalt, entre otras. Pero no solo eso. Ha sido aclamada por la crítica internacional y ha sido seleccionada como una de las 15 finalistas que optan a la nominación a Mejor Película Internacional además de situarse entre las finalistas en las categorías de Mejor Música Original, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejores Efectos Visuales. Y, por si no fuera poco, también está nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa

Con un guion de J.A. Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques y Nicolás Casariego, ‘La sociedad de la nieve’ está llamada a ser una de las películas más importantes de nuestro cine. No solo de este año, sino de la última década.

¿De qué va ‘La sociedad de la nieve’?

En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrelló en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en uno de los entornos más hostiles e inaccesibles del planeta, deberán recurrir a medidas extremas para seguir vivos.