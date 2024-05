Qué ha sido de Teri Hatcher, la mítica Susan en ‘Mujeres desesperadas’, a los 59 años

Pocas series han aguantado tan bien el paso de los años como ese clásico llamado ‘Mujeres desesperadas‘. Creada por Marc Cherry en 2004, la serie se extendió hasta 2012, con 8 temporadas y 180 episodios. Sí, había alguna temporada más floja que otra, por supuesto. Pero las desventuras de las cuatro protagonistas (aunque en un comienzo fueran cinco) se mantuvieron a una calidad altísima durante toda su carrera. Susan (Teri Hatcher), Lynette (Felicity Huffman), Bree (Marcia Cross) y Gabrielle (Eva Longoria). Cuatro personajes que nos acompañaron durante muchos años, y a los que les vimos sufrir, enamorarse, llorar y formar familias. Pero el buen rollo de esas amigas en la ficción… no siempre fue real detrás de las cámaras.

Y todas las miradas se posan en Teri Hatcher, que parecía ser la nota discordante de la serie. Hasta tal punto que, según cuentan las malas lenguas, cambiaron una de las serpientes de los créditos iniciales para que acabara mirando a su personaje. Durante muchos años han sido los rumores de su mala relación con sus compañeras. «Marcia, Felicity y yo éramos mucho más cercanas porque somos chicas a las que les gusta estar en compañía de la otra. A Teri no». Esas fueron las palabras de Eva Longoria cuando le preguntaron por el ambiente en el set.

Porque cuando comenzó ‘Mujeres desesperadas’, la gran estrella era, sin duda, Teri Hatcher. Su carrera la respaldaba, y ya acumulaba grandes éxitos. Pese a ello, no consiguió consolidar su amistad con sus compañeras de rodaje… y acabó por convertirse todo en un trabajo bastante tóxico. Incluso propiciando la salida de la serie de Nicollette Sheridan, que daba vida a Edie.

Al igual que sus personajes, toda la felicidad era una fachada… / ABC

De Lois Lane a Wisteria Lane

Teri Hatcher, nacida en Palo Alto, California, tuvo su primer papel conocido en la comedia de acción de finales de los 90 ‘Tango y Cash’. Dirigida por Andréi Konchalovski, interpretó a la hermana de Sylvester Stallone, en un papel principal junto a Kurt Russell. Una película que hoy en día es considerada de culto, y que fue un éxito en taquilla, con más de 150 millones de recaudación. Pero su gran salto a la fama fue con el papel de la reportera Lois Lane en la serie de la ABC ‘Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman’. A lo largo de 87 episodios y 4 temporadas, Hatcher fue la mejor periodista de DC y novia de Clark Kent (sí, aunque lleve gafas, sabemos que es Superman).

La serie estuvo en antena hasta 1997 (en España pudimos verla en La 2) y la hizo reconocida internacionalmente. Hasta tal punto de fichar como chica Bond en ‘El mañana nunca muere’, la segunda película con Pierce Brosnan como el mítico agente secreto, y bajo la dirección de Roger Spottiswoode. En dicha película, compartió protagonismo con Michelle Yeoh y Jonathan Pryce.

Teri Hatcher como ‘chica Bond’.

Y, pese a que la película fue un éxito, tuvo que esperar casi 7 años para poder encontrar el que ha sido el papel definitorio de su carrera: Susan Mayer, vecina de Wisteria Lane en ‘Mujeres Desesperadas’. Teri Hatcher regresaba a la ABC para protagonizar una serie que, en los primeros meses, muchos comparaban con ‘Sexo en Nueva York‘, pero que poco a poco iría demostrando que no tenía nada que ver con esta. Hatcher llegó como la gran estrella, y quizá fuera ese estatus lo que le trajera problemas con el resto del reparto.

Malos rollos y lucha de egos

Aunque Teri Hatcher nunca se ha pronunciado en público sobre esos supuestos ‘malos rollos’ entre todas las protagonistas, estos salieron a la luz recién empezada la serie, en 2005, a raíz de un reportaje para Vanity Fair. Teri quería ser la estrella del reportaje, pero sus crecientes tensiones con Nicollette Sheridan provocaron que el reportaje estuviera a punto de ser cancelado. Sobre todo porque Hatcher se empeñaba en ser la primera en elegir vestuario. Algo a lo que Marcia Cross se oponía firmemente.

El reportaje de la discordia. / VANITY FAIR

El reportaje salió a la luz finalmente, pero al ser un desplegable, tanto Marcia Cross como Felicity Huffman quedaron en segundo plano, con Teri Hatcher de nuevo siendo la protagonista. La guionista de la serie en la primera temporada, Patty Lin, desveló recientemente que nadie hacía contacto con la actriz durante la lectura de los guiones. «Por lo general, solo veíamos al elenco en las lecturas de mesa, donde nos sentábamos en silencio en la parte de atrás y tratábamos de no hacer contacto visual con Teri Hatcher».

Un mal ambiente que, por suerte, no se trasladó a la serie, que se mantuvo en buena forma durante muchos años. E incluso consiguió que la actriz ganara su primer Globo de Oro, siendo nominada a otro, a un Premio Emmy y a seis premios del Sindicato de Actores, ganando tres de ellos. Desde el final de la serie, eso sí, Teri Hatcher no ha vuelto a experimentar una fama similar. Participó en ‘Supergirl’ durante varios episodios y, durante el rodaje de ‘Mujeres desesperadas’, puso voz al personaje de la madre de Coraline en ‘Coraline’, de Henry Selick.

Actualmente, con 59 años recién cumplidos, sigue manteniéndose como una de las mejores actrices pagadas de la televisión. Llegó a ganar 375.000 dólares por episodio durante las 8 temporadas de ‘Mujeres desesperadas’.

Sus problemas para ligar

En los últimos meses, la famosa actriz volvió a la actualidad debido a su incapacidad para ligar a través de apps para encontrar pareja. Y así lo desveló en el podcast ‘Getting Grilled with Curtis’, de Curtis Stone. «Las he probado todas y cada una de ellas. Hasta me hice Hinge” afirmó Teri Hatcher. Pero lo que también confesó es que la expulsaron de la propia app porque pensaban que era un perfil falso. “Me dije: ‘Voy a decirle al universo que estoy abierta a algo y que soy alguien vulnerable. Voy a exponerme’. Y pensé que sería un bonito gesto a la hora de abrirme una cuenta en Hinge. Pero luego me echaron”.

“Ya más tarde se dieron cuenta. Me había quejado y les dije: ‘¿Puedo recuperar mi dinero dado que me habéis echado?’. Y ellos se disculparon, pero para entonces yo había superado la etapa […]. Tengo una vida realmente plena, muy ocupada. Tengo amigas maravillosas. Así que está bien: no necesito un hombre. Ya tengo un gato”.