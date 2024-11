La vida actual de Marcia Cross: de desaparecer tras 'Mujeres desesperadas' a su lucha contra el cáncer

A lo lago de una carrera interpretativa, es difícil tener un papel icónico por el que todo el mundo te recuerde. Incluso décadas después de haberlo interpretado. Y si es difícil tener uno, imaginad tener dos roles de esos que definen tu vida. Ese es el caso de Marcia Cross, que tiene en su haber dos personajes míticos que todo el mundo adicto a las series debería conocer. Uno de ellos es el de Kimberly Shaw Mancini, y otro el de Bree Van De Kamp. ¿Reconocéis los dos nombres? Estamos seguros de que sí.

La actriz Marcia Cross empezó muy joven en el mundo de la interpretación, pero no vio un futuro claro y decidió matricularse en la universidad y estudiar la carrera de Psicología. Una licenciatura que seguro le ayudó a preparar sus dos legendarios papeles. Tras recuperar el gusanillo de la actuación, trabajó en algunas series y películas hasta que llegó la gran oportunidad. Su gran trampolín. La serie 'Melrose Place', que se mantuvo en antena desde 1992 hasta 1999, con siete temporadas y más de doscientos episodios. Creada por Darren Star como la alternativa a la famosa 'Sensación de vivir', la ficción contó con un reparto encabezado por Heather Locklear, Thomas Calabro, Doug Savant o la propia Marcia Cross. De hecho, ambos coincidieron más adelante en 'Mujeres desesperadas'.

Marcia Cross fue una de las protagonistas de 'Melrose Place'.

En 'Melrose Place', Cross daba vida a Kimberly Shaw Mancini, una chica algo desequilibrada que intentó, literalmente, matar a medio reparto. Su personaje se mantuvo casi hasta el final y fue uno de los más queridos por los fans de la serie. 'Melrose Place' no tuvo el éxito de 'Sensación de vivir', pero si consiguió mantenerse en forma, fue gracias a interpretaciones como la de Marcia Cross, que lo dio todo por su personaje. Pero, cuando se acabó la serie, tardó varios años más en encontrar otro que le fuera como anillo al dedo. Mientras, participó en series como 'Everwood' o 'Ally McBeal'. Hasta que Marc Cherry llamó a su puerta.

Bree Van De Kamp, un icono televisivo

En 2004, y tras haber terminado 'Sexo en Nueva York', el público demandaba otra ficción protagonizada por mujeres. Y, sobre todo, que diera un paso más allá. Así nació 'Mujeres desesperadas', creada por Marc Cherry, y que contaba con un reparto perfecto: Teri Hatcher, Eva Longoria, Nicolette Sheridan, Felicity Huffman y, por supuesto, Marcia Cross como Bree Van De Kamp. Aunque, en un principio, hizo el casting para el personaje de Mary Alice, la amiga de las protagonistas que, tras morir, desata todos los acontecimientos de la serie. Una voz en off que nos acompañaba siempre al comienzo y al final de cada episodio.

Y, pese a que con los años se ha descubierto que el ambiente de rodaje era bastante complicado, sobre todo por culpa de las ínfulas de estrella de Teri Hatcher, Marcia Cross consiguió hacer suyo un personaje único. Metódica, obsesiva y con muy buena mano para la cocina, Bree fue una de las claves del éxito de la serie. Su hijo gay, su intento de suicidio, su novio veinteañero... Tuvo multitud de tramas que la pusieron al borde del abismo, pero siempre conseguía salir adelante. Gracias a sus amigas, por supuesto, pero también a su resiliencia.

Gracias a su brillante interpretación, consiguió una nominación a los Premios Emmy y tres a los Globos de Oro. Pero, tras el final de la serie, Marcia Cross casi desapareció del mundo de la actuación. Y es que prefirió centrarse en su familia, ya que sus mellizas nacieron durante el rodaje de la tercera temporada de 'Mujeres desesperadas'. Al finalizar la ficción, la actriz se mostró triste, pero aliviada de poder recuperar un poco su vida. Sobre todo en ese momento que empezaba a formar una familia. "Quiero dormir un poco. Fueron ocho años y diez meses de trabajo por año. Voy a extrañar mucho la serie pero, al mismo tiempo, voy a poder recuperar un poco de aire".

'Mujeres desesperadas' marcó un antes y un después en la televisión.

Tras acabar la ficción que marcó su carrera, Marcia Cross dio un paso atrás, y salvo participaciones en 'Quantico', 'Ley y orden' o 'You', no la hemos vuelto a ver mucho más desde entonces. Eso sí, ha dedicado su altavoz para el activismo. Sobre todo luchando contra el cáncer y concienciado de los peligros del cáncer de recto, que le fue diagnosticado en 2017. "Estoy agradecida y feliz de estar viva pero triste de decir que mi cabello se cayó y que ahora sólo mide un centímetro de largo y se ve quebradizo. ¿Alguien más ha sufrido de caída de cabello a raíz del cáncer? Háblenme. Los siento", compartió en su cuenta de Instagram.

Y es que ha insistido mucho en la vergüenza que acompaña a este tipo de cáncer, ya que la gente no se atreve a hablar abiertamente de ello. "Al principio no quería ser la portavoz del cáncer de recto. Quería seguir adelante con mi carrera y mi vida. Pero mientras pasaba por ello, leía repetidamente sobre personas avergonzadas, escondiéndose, que mentían sobre su diagnóstico. Y, por otro lado, cómo los doctores no se sentían cómodos hablando de ello. Además, a las mujeres no nos dan el tratamiento adecuado que luego necesitamos. No nos dicen cosas como que tu vagina puede desarrollar cicatrices. Y que tienes que hacer cosas para cuidarte después", explicó en Coping.

Así que, desde entonces, se ha mostrado muy activa en redes buscando ampliar la información sobre este tipo de enfermedad. Y, sobre todo, tratando de romper con el tabú que la acompaña. Pero no solo eso, sino que ha sido una de las celebridades de Hollywood que ha hablado abiertamente contra Israel y a favor de Palestina, calificando de crímenes de guerra los bombardeos por parte de Israel.