El histórico reencuentro de ‘Ally McBeal’ en la gala de los Emmy del que todo el mundo habla

Si os decimos que penséis en una serie mítica de finales de los 90, ¿qué series os vienen a la cabeza? Seguramente a algunos recuerden ‘Buffy, Cazavampiros’. Otros puede que les venga a la memoria ‘Sexo en Nueva York‘. Pero seguro que muchos piensan en la mítica ‘Ally McBeal’. La serie protagonizada por Calista Flockhart fue un auténtico éxito durante sus cinco temporadas. La historia de una abogada, y cómo gestionaba su soltería en el Nueva York de finales de los 90, mientras buscaba destacar en un mundo dominado por hombres, fue un hito en la televisión. De hecho, fue nominada a 5 Globos de Oro y a 29 Premios Emmy, ganando 7 de estos últimos. Y desde la gala de los Emmy 2024 han querido rendirle un merecido homenaje.

Calista Flockhart, la gran estrella de la serie, tenía que entregar uno de los premios de la noche, así que, en su turno, la descubrimos reflexionando en voz alta en unos baños que nos recuerdan mucho a los unisex que se usaron en ‘Ally McBeal’. Y, de pronto, comienzan a sonar los acordes de ‘You’re My First, My Last, My Everything’ de Barry White, una de las canciones insignia de la serie, y de uno de los baños emergen tres de los protagonistas de la serie: ‘Bizcochito’ (Peter McNicol), Richard (Greg Germann) y Billy (Gil Bellows).

Watch the ‘Ally McBeal’ cast reunite at the #Emmys pic.twitter.com/GdoyeDLu2P — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 16, 2024

Han pasado más de 20 años desde su final, que llegó de forma abrupta debido a su bajada en audiencia en su última temporada. Pero el show sigue fresco en la memoria del público. Aunque actualmente en España no está disponible en ninguna plataforma (al parecer, debido a problemas de derechos debido a su gran cantidad de canciones). Por eso desde aquí pedimos a Disney Plus que, por favor, haga lo que tenga que hacer para que podamos volver a ver a Ally McBeal en el juzgado.

Un revival al acecho

David E. Kelley, el creador de la serie, ya dijo en TV Line que quería una nueva Ally McBeal en el futuro. «Estaría abierto a la idea de que ‘Ally McBeal‘ volviera, pero creo que no debería ser conmigo al cargo […]. Si se hiciera, debería ser liderada por una mujer. Si ha de ser nueva, que sea nueva y diferente«.

Aunque la presencia de Calista Flockhart no estaría asegurada, quién sabe. Podría salir algo interesante de este proyecto. Pero una nueva temporada, trayendo de nuevo al reparto original, algo similar a lo que hicieron ‘Will&Grace’, sería maravilloso. Incluso si Robert Downey Jr. se apuntara al carro, ya que la despedida de su personaje fue anticlimática, debido a los problemas del actor con el alcohol por aquel entonces.