Premios Emmy 2024: Esta es la lista completa con todos los ganadores de la 75ª edición

Una nueva gala de premiso ha tenido lugar en Hollywood para premiar las mejores series y miniseries del año pasado. No solo eso, sino también programas de entrevistas o reality, aunque a esos premios no les solemos prestar mucha atención, pero si algo ha llamado la atención precisamente esta nueva gala de los Emmy es su nostalgia. Y esa ha sido su apuesta por las series clásicas de hace años, porque en el apartado de premios ha habido cero sorpresas. Seamos sinceros, todos esperábamos las victorias de ‘Succesion‘, ‘The Bear‘ y ‘Bronca’. Un calco a lo que vimos en los Globos de Oro, aunque ahora hablaremos de ello, porque hay algo que nos escama, pero aparte de ese poco riesgo en cuanto a los galardones, al menos los Emmy buscaron reivindicarse por otro lado. ¿Cómo? Reuniendo a repartos legendarios.

Una gala nostálgica

Los Emmy ya habían avisado de que habría reuniones largamente esperadas, pero no por ello dejaron de sorprendernos. Y todo el público lo recibió con emoción. Porque la primera en entregar un premio fue Christina Applegate (ganadora del Emmy a Mejor Actriz Invitada en ‘Friends’), a la que conocimos gracias a ‘Matrimonio con hijos‘, y que fue diagnosticada con esclerosis múltiple el pasado 2021. La ovación fue enorme al verla salir al escenario, y no es para menos ya que es una actriz muy querida, y no solo en la industria de Hollywood, sino por el público.

Christina Applegate receives a standing ovation at the #Emmys

pic.twitter.com/29ni11kRvt — Film Updates (@FilmUpdates) January 16, 2024

Pero no fue la única sorpresa que se guardaba la gala, porque a lo largo de la noche, tuvimos la reunión de gran parte del reparto de ‘Cheers’, recreando la mítica barra del bar. Con Ted Danson o Kelsey Grammer retomando sus papeles de siempre. Incluso un revival de ‘Ally McBeal‘ (desde aquí pedimos a Disney que, por favor, la incluya en su catálogo), con Calista Flockhart bailando en los míticos baños unisex del bufete de abogados. Y sí, también hubo reunión de ‘Anatomía de Grey’, juntando de nuevo a Katherine Heighl y Ellen Pompeo.

¿Es ‘The Bear’ realmente comedia?

Pero vamos a lo importante: los ganadores, porque como ya hemos avanzado, cero sorpresas. Se repitió exactamente el mismo guión que en el resto de galas de premios del año. Salvo la sorpresa de Jennifer Coolidge arrebatándole el premio de Mejor Actriz de Reparto a Elizabeth Debicki. Y justo en esa victoria de la actriz de ‘The White Lotus’ es donde vemos uno de los fallos de esta temporada de premios.

¿Es realmente ‘The Bear’ una comedia? Es decir, si lo pensamos fríamente, ¿con qué serie nos hemos reído más este pasado año? ¿Con ‘The White Lotus’ o con ‘The Bear’? Obviamente, la estrategia está clara. Sabían que en categoría de drama no podrían competir contra la última temporada de ‘Succession’, así que se eligió competir en comedia, pero ¿hasta qué punto es justo para otras series? Porque este año podría haber sido el de ‘Solo asesinatos en el edificio‘, eterna nominada en sus tres temporadas, pero nunca consigue llevarse premio. Incluso ‘Ted Lasso‘, con su despedida, podría haber arañado algún premio.

Una victoria sin rival

No es una crítica a ‘The Bear’, ni mucho menos, porque es una de nuestras series favoritas del 2023, pero quizá habría que revisar qué es comedia y qué es drama en estas galas de premios. Pese a todo, tanto la serie de Disney como ‘Succession’ son justas ganadoras de los Emmy este año. Al fin se ha reconocido el talento de Kieran Culkin, por lo que la apuesta de HBO de meterle en la categoría de actor principal salió a la perfección, y sí, ha arrasado en todos los premios a los que ha estado nominado.

Y por supuesto, qué decir de Sarah Snook, brutal en cada escena de ‘Succession’, o Matthew McFayden. O las victorias de Jeremy Allen-White, Ayo Edibiri y Ebon Moss-Bachrach en ‘The Bear’. Lo dicho, unos premios Emmy sin sorpresas, pero cumpliendo lo que todos queríamos, porque al final han sido las dos series que han definido 2023, con permiso de ‘The Last of Us’.

Lista de ganadores de los Premios Emmy 2024

Mejor Serie de Drama

Succession (HBO/Max) – GANADORA

Andor (Disney+)

Better Call Saul (Movistar Plus+)

The Crown (Netflix)

La casa del dragón (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor Serie Limitada, Película o Antología

Bronca (Netflix) – GANADORA

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video)

Fleishman está en apuros (Disney+)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor Serie de Comedia

The Bear (Disney+) – GANADORA

Colegio Abbott (ABC)

Barry (HBO/Max)

El jurado (Freevee)

La fabulosa señora Maisiel (Prime Video)

Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Ted Lasso (Apple TV+)

Miércoles (Netflix)

Mejor Actor en Serie de Drama

Kieran Culkin (Succession) – GANADOR

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz en Serie de Drama

Sarah Snook (Succession) – GANADORA

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama

Matthew Macfadyen (Succession) – GANADOR

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama

Jennifer Coolidge (The White Lotus) – GANADORA

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor Actriz en Serie Limitada, Película o Antología

Ali Wong (Beef) – GANADORA

Lizzy Caplan (Fleishman está en apuros)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Todos quieren a Daisy Jones)

Mejor Actor en Serie Limitada, Película o Antología

Steven Yeun (Bronca) – GANADOR

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

Evan Peters (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada, Película o Antología

Paul Walter Hauser (Black Bird) – GANADOR

Murray Bartlett (Welcome To Chippendales)

Richard Jenkins (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Joseph Lee (Bronca)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Bronca)

Jesse Plemons (Love & Death)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada, Película o Antología

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story) – GANADORA

Annaleigh Ashford (Welcome To Chippendales)

Maria Bello (Bronca)

Claire Danes (Fleishman Is In Trouble)

Juliette Lewis (Welcome to Chippendales)

Camila Morrone (Todos quieren a Daisy Jones)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Quinta Brunson (Colegio Abbott) – GANADORA

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Miércoles)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Jeremy Allen White (The Bear) – GANADOR

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jason Segel (Terapia sin filtro)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

Ebon Moss-Bachrach (The Bear) – GANADOR

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (El Jurado)

Tyler James Williams (Colegio Abbott)

Henry Winkler (Barry)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Ayo Edebiri (The Bear) – GANADORA

Alex Borstein (La fabulosa Señora Maisel)

Janelle James (Colegio Abbott)

Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Terapia sin filtro)

Mejor talk show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central) – GANADOR

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Mejor Reality