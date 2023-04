El creador de ‘The Last of Us’ habla alto y claro sobre su futuro y cuántas temporadas tendrá

Pese a que ‘The Last of Us‘ haya llegado a su final hace unas semanas, se las ha arreglado para que tanto los fans como los medios sigan hablando de ella. Ha sido, sin duda, una de las series mejor valoradas de los últimos años. No es para menos. Partía de un material totalmente aclamado por la crítica. El videojuego creado por Neil Druckmann para Naughty Dog ganó premios por doquier y se convirtió en una parte fundamental del mundo del entrenamiento, con legiones de fans por todo el mundo. Hasta ahora solo hay dos juegos que conformen la historia pero Craig Mazin, showrunner de la serie, ha dejado caer que podría haber más de dos temporadas.

En un panel de feria comercial NAB que se celebra en Las Vegas, Mazin ha desgranado concienzudamente todo el trabajo visual y sonoro que llevó a la serie a la pequeña pantalla. Y ha aprovechado para lanzar un mensaje sobre qué esperar del futuro de la serie. «Aún nos queda bastante historia que contar», explicó Mazin. «Nuestro plan es contarlo pero en más de una temporada. Deberíamos estar por aquí un tiempo».

Y ya es algo que dejó caer Mazin hace tiempo en otra entrevista, en ese caso para IndieWire. “Aunque solo teníamos luz verde para una temporada, Neil y yo pensamos que no podíamos hacer una temporada sin tener en cuenta lo que vendría después. Creo que el equilibrio no está siempre en un episodio o incluso episodio a episodio, sino temporada a temporada”.

La importancia de los efectos visuales

En este tipo de proyectos, los efectos visuales siempre tienen un gran peso. La industria audiovisual ha avanzado mucho en los últimos veinte años y se puede conseguir prácticamente cualquier cosa con un buen CGI. Pero desde hace algún tiempo, también hay una corriente que promueve el uso de efectos visuales prácticos, sin necesidad de recurrir a la parte digital. Artesanos. Y esa mezcla es la que ha conseguido que ‘The Last of Us’ sea tan realista.

«Cuando aparecen por primera vez los chasqueadores, siempre está la pregunta de ‘¿son reales o son efectos?'», ha comentado Mazin, apoyado por Alex Wang, responsable del departamento de efectos visuales. «Lo primero que nos preguntamos no es qué podemos hacer con efectos visuales, sino qué podemos hacer de manera práctica«.

La primera temporada ha contado con más de 3.000 planos generados por ordenador, con la ayuda de la compañía WETA para la técnica conocida como motion capture, que popularizara Gollum en la trilogía de ‘El señor de los anillos’. «Todo ha sigo una estrecha colaboración entre el departamento de efectos visuales, el de arte, prótesis y especialistas«.

Un momento de ‘The Last of Us’ / HBO MAX

El show runner de la serie de HBO también ha querido desgranar el apartado sonoro de ‘The Last of Us’. Porque lo considera una de las partes fundamentales del realismo de la serie, y también del éxito que ha conseguido. Conseguir emular el sonido de los chasqueadores, o de los infectados, era uno de los puntos necesarios para que la serie funcionara igual que el juego original. Y así lo ha detallado también Michael J. Benavente, el supervisor del departamento de sonido.

Los actores de doblaje Misty Lee y Phillip Kovats, que ya participaron en el videojuego, han tenido un papel fundamental en la adaptación a serie. «Nos dieron un kit de todo tipo de sonidos que podíamos usar. Y, al final, lo importante era descubrir cómo unir todos los elementos». Mazin aportó también su propia voz para añadir a la mezcla que resultaría en el sonido de los infectados. Pero también trataron de encontrar un sonido similar al de personas con asma o problemas respiratorios.

«Al final, los infectados en la serie no son monstruos. Son humanos que han sido infectados y que están enfermos», detalla Benavente.

El episodio 7, una parte fundamental

Uno de los capítulos más criticados de la primera temporada de la serie fue el 7, que se centraba en el pasado de Ellie y su relación con Riley. Casi todo el episodio se centra en esta historia de amor entre las dos adolescentes, y tiene lugar en un centro comercial abandonado. Fue un episodio complejo sobre todo porque no se rodó ni con una ni con dos cámaras, sino con tres, que grabaron de manera continua. Eso complicó mucho el rodaje, pero también fue parte esencial para los montadores Timothy Good y Emily Mendez.

«Tener tanto material de su actuación y que se viera natural fue la clave. Nos dio muchísimas posibilidades. Teníamos la opción de asegurar que, si algo pasaba en una de las tomas y no ocurría en otra, podríamos incorporarlo a la historia principal sin problema».

Bella Ramsey y Storm Reid, en el 1×07 de ‘The Last of Us’ / HBO MAX

Good también aprovechó para centrarse en la importancia de este episodio 7 para comprender el pasado (y el presente) del personaje de Ellie, fundamental para la historia. «Se trata de una historia de amor gay y sentimos que era importante tener a Mendez, al ser una persona gay, para que se asegurara de que el episodio tenía su verdad. Sabía que yo no sería capaz de contar la historia también como ella».