El presidente de RTVE hace balance de 'La Revuelta' y avanza cambios con David Broncano para relanzar sus audiencias

'La Revuelta' de David Broncano despedirá próximamente su primera temporada en TVE y llega el momento de hacer balance. Y el primero en hacerlo ha sido José Pablo López. Pese al bajón que ha experimentado el formato desde su estreno hasta este mes de junio, el presidente de RTVE dice estar muy contento con sus resultados.

Así, 'La Revuelta' ha pasado de cerrar septiembre con una media del 17% a cerrar junio por debajo del 12%. Asimismo, el espacio de David Broncano pasó de darle el sorpasso a 'El Hormiguero' de Pablo Motos a verse superado con creces por el formato de Antena 3. Un desgaste del que también nos habló LalaChus en esta entrevista exclusiva.

Pese a todo esto, José Pablo López reconoce en una entrevista en El Nacional que "estoy muy satisfecho con la temporada que ha hecho David Broncano. Arrancó después de una llegada muy complicada". "Se ha estabilizado en torno al 12% de cuota de pantalla. Incluso cerrará un poco por encima de este 12", recalca al respecto de las audiencias.

"Estamos muy contentos porque estamos ofreciendo un producto de televisión pública, alternativo y en el cual queremos reflejar a una sociedad que está aquí y que también tiene que tener su espacio en la televisión. Y por descontado estamos muy contentos con el perfil: somos líderes en la franja que va de los 13 a los 64 años y que es muy transversal", prosigue destacando el presidente de RTVE sobre el gran éxito de 'La Revuelta'.

No obstante, José Pablo López avanza en esta entrevista que ya están trabajando desde RTVE con David Broncano y todo su equipo para hacer algunos cambios en el formato de cara a su segunda temporada. "Ha sido una muy buena primera temporada, y ya estamos trabajando con el equipo del David para introducir algunas novedades de cara a septiembre", asevera.

Eso sí, el presidente de RTVE deja claro que no serán cambios profundos pues 'La Revuelta' es lo que es. "Sabemos lo que es 'La revuelta' o anteriormente 'La resistencia' y la personalidad que le imprime David y su equipo al programa. Pero el hecho de haber salido de una oferta de pago y estar ahora en una oferta en abierto nos permite ver en qué cosas podemos profundizar", confiesa José Pablo López.

"Ya tenemos el histórico de una temporada completa y podemos ver qué tipo de personajes funcionan más y cuáles menos. Tenemos una cosa que no tiene mucha gente: estabilidad y un producto del cual nos sentimos plenamente orgullosos", añade en ese sentido.

Por último, José Pablo López no ha dudado en contestar a las críticas por el alto presupuesto de 'La Revuelta'. "Todo el mundo sabe que producir un programa de hora y media en el prime-time de una televisión pública tiene un coste. ¿De verdad es caro? El precio que estamos pagando está publicado en los contratos. Cualquiera que trabaja en el sector sabe que la operación, desde un punto de vista económico, era razonable. Quizás las críticas no eran por el monto económico sino por otro tipo de razones que no tenían que ver con el económico", concluye.