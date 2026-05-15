Grison se corona con su palo a Ayuso en 'La Revuelta' en plena polémica por su fallido viaje a México

El polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso a México sigue trayendo cola. Mientras los partidos de la oposición madrileña han atacado duramente a la presidenta, otros, como Grison, han optado por bromear sobre el fallido viaje de la política del PP al país azteca.

Ha sido este jueves, 14 de mayo, durante la entrevista de David Broncano a Hiba Abouk en 'La Revuelta'. La actriz visitaba el programa de La 1 para presentar su nueva obra de teatro, 'Cucaracha', con la que vuelve a subirse a las tablas después de 13 años. Por tal motivo, le ha regalado al presentador una cucaracha de plástico, "para que te acuerdes de la obra".

"Esto a mucha gente le puede desagradar", reconoció Broncano. Tras esto, la invitada le ha explicado que "con los pasos de los años las cucarachas se han ido haciendo más pequeñas y más planas para acceder a tu casa por todas partes, por tus desagües, por tus sistemas de ventilación…". "¿Esto es un dato real?", se ha interesa el conductor del programa.

"Es que llevan trescientos millones de años las cucarachas", ha añadido Grison, antes de lanzar un brutal zasca a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "¿Sabes que pueden vivir sin cabeza una semana, como Ayuso en México?". Un chiste que provocó las carcajadas de todo el público presente y de la propia Hiba Abouk, que ha aplaudido la ocurrencia del músico.

Grison desvela el motivo por el que casi le ponen 750 euros de multa

Pero no fue el único momento en el que Grison interrumpió la entrevista de Hiba Abouk. Durante su charla con Broncano, la actriz reconoció que en una ocasión, "hace muchos años", yendo en el coche, tuvo que bajar a hacer pis en la calle porque "no podía más y no veía ninguna gasolinera donde poder parar". "Fue en Colombia", explicó. A raíz de esta anécdota de la invitada, el colaborador aprovechó para contar una reciente experiencia personal.

"A mí me pillaron en Barcelona hace poco, meando en un parque, hace un mes escaso. Me pillaron en un parque al lado de la playa meando y me iban a enchufar 750 pavos de multa, pero de repente apareció un tío detrás de un banco que le iba a robar un paquete de tabaco al otro y le digo al policía 'Ay va mira, que le está robando'", contó Grison. Tras lo cual, la policía fue hacía el tipo y él se pudo escapar: "Nunca más se supo".

"¿Pero lo estaba robando de verdad?", le preguntó Hiba Abouk. A lo que él contestó afirmativamente: "Le estaba robando el paquete de tabaco a un señor e hice como Homer Simpson cuando se esconde en el seto". "Pero es que 750 ¿eh? Flipas", añadió, visiblemente sorprendido, antes de criticar a los políticos: "Que pongan unos baños. Yo me tiré dando vueltas por Barcelona 20 minutos a ver si podía mear en cualquier lado".

"¿Y lo de entrar en un bar?", le preguntó Hiba Abouk. Sin embargo, él le recordó que en muchos establecimientos, "si no consumes" no te dejan usar los baños. "Pero tú si consumes Grison", espetó Ricardo Castella, entre las risas y el aplauso de todos los presentes.