Quiénes son hoy, jueves 14 de mayo los invitados de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Inma Cuesta, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar la semana por todo lo alto. David Broncano se reencontró después de años con la actriz para descubrir todos los detalles de la nueva temporada de 'Berlín', el exitoso spin-off de 'La casa de papel' que continúa en Netflix con nuevas entregas este viernes 15 de mayo.

La visita de la actriz al espacio de TVE se tradujo este miércoles en un 10.7% de share y 1.345.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' anotó un 14.5% de share y 1.830.000 espectadores gracias a la visita de David Bisbal. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8.7% de cuota de pantalla y 1.092.000 seguidores en Telecinco.

El invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 14 de mayo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Fernando Tejero, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nueva obra de teatro 'Cómicos de Roma', que llegará al Festival de Mérida el próximo mes de agosto. Por su parte, David Broncano recibirá a la actriz Hiba Abouk y a las atletas Blanca Hervás, Paula Sevilla, Eva Santidrián y Rocío Arroyo, del equipo femenino español del 4x400.

Tras triunfar con 'El príncipe' y 'Eva & Nicole', Hiba Abouk visitará este jueves 'La Revuelta' para hablar con David Broncano de su debut en el teatro con la obra 'Cucaracha, que retrata las vicisitudes de una comunidad educativa en plena guerra. En ella interpreta, alternándose con Esther Acebo, a una profesora que trata de seguir adelante con la normalidad académica, mientras sus alumnos se enfrentan a la violencia y el horror al salir del aula.

Paula Sevilla y Blanca Hervás ya visitaron 'La Revuelta' hace un año tras ganar la medalla de oro del 4x400 en el Mundial de Cantón. Ahora vuelven junto a Eva Santidrián y Rocío Arroyo tras obtener la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de relevos de Gaborone (Botsuana) y récord de España en la disciplina.