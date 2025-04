Qué ver esta Semana Santa 2025 en TV: 7 estrenos de series y películas en Netflix, Prime Video o Movistar+

Quién nos lo iba a decir hace unos días que ya íbamos a estar en Semana Santa. ¡Si hace nada estábamos desenvolviendo los regalos de Reyes! Curioso, ¿verdad? Pero aquí estamos para traeros una buena lista de estrenos semanales que, al menos, nos van a distraer de lo rápido que pasa el tiempo. Y todas las plataformas se apuntan a la fiesta, por supuesto. Con unos títulos esperadísimos que, por fin, llegan a nuestras pantallas de streaming. No nos van a faltar planes, desde luego.

Por supuesto estamos hablando de 'The Last of Us', la esperadísima segunda temporada de uno de los videojuegos más aclamados de la historia. Y sí, regresa Pedro Pascal. Pero avisamos. Estos nuevos episodios van a tener mucho drama. No van a ser aptos para corazones sensibles. Y hablando de títulos no aptos para sensibles, encontramos 'Smile 2', que estará disponible en SkyShowtime, y es una de esas películas de terror que consiguen ponerte contra las cuerdas una y otra vez. También llega a plataformas la última película de Sorrentino, 'Parthenope'; 'The Stone Girl', un thriller de desapariciones en Disney Plus; o la nueva sitcom de Ryan Murphy, 'Clásicos modernos', que busca hacernos reír desde su primer episodio. ¿Suficientes estrenos para esta semana?

Estrenos en Prime Video

Juego de ladrones: Pantera

Sinopsis: Donnie se alía con la mafia Pantera para cometer el mayor robo de diamantes jamás visto. Mientras, Nick, el policía que ya le persiguió en el pasado, se ve arruinado y cansado de ser el cazador, así que le propone unirse a su banda y dar juntos este golpe. Si este desafío tiene éxito, habrán conseguido ejecutar el atraco más importante de la historia.

Aunque no fue una gran superproducción, es verdad que la película 'Juego de ladrones', estrenada en 2018, fue un pequeño éxito comercial. Es decir, cera de 100 millones en taquilla frente a un presupuesto de no más de 30. Con Gerard Butler en cabeza, estamos ante una película de acción con el toque del género de atracos, que la hacen perfecta para disfrutar esta Semana Santa. Ya no todo es tan centrado en Los Ángeles y en sus particulares guerras criminales. En esta segunda entrega, el salto es internacional y le sienta como un guante. Es un complemente perfecto a la original, y hay revelaciones que demuestran que ambas funcionan como un todo.

Además, destacan varias secuencias de acción intensas y bien coreografiadas. "No estaba en la mejor forma. Es una película muy física, y no tenía la oportunidad de hacerme la cirugía en el ligamento, así que la hice con el cruzado recién roto, y fue bastante duro. Pero sí... quería ponerle a todo un 'pero' para hacer que sonase positivo, pero no lo fue; fue una pesadilla y me porté como una putita quejica", confesó el actor a Entertainment Weekly.

Fecha de estreno: 16 de abril

Estrenos en Movistar Plus+

Parthenope

Sinopsis: El largo viaje de la vida de Parthenope, desde su nacimiento en 1950 hasta hoy. Una epopeya femenina desprovista de heroísmo pero rebosante de una pasión inexorable por la libertad, Nápoles y los rostros del amor, todos esos amores verdaderos, inútiles e indecibles.

Cualquier nueva película de Paolo Sorrentino es una buena noticia. El director de 'La gran belleza' o 'The Young Pope' tiene una visión totalmente diferente a muchos otros realizadores coetáneos. Y lo ha demostrado infinidad de veces. Aunque su 'Parthenope' quizá no haya sido su obra más celebrada, sí que tuvo unas críticas muy positivas. Y, sobre todo, una brillante protagonista, Celeste Dalla Porta. Sobre todo porque es la primera vez que Sorrentino elige a una actriz para protagonizar una de sus historias. Siempre era un hombre el centro de las miradas. Recordemos por ejemplo su última película 'Fue la mano De Dios', de la que hablamos aquí tras su estreno en Netflix.

“El hecho de ser hombre, blanco y contar la historia de una mujer a mi manera supone un problema para algunas personas. Hoy en día me resulta muy difícil escribir”, confesó para Vanity Fair. "En la película no hablo de sexo porque siempre me ha parecido algo más parecido a la gimnasia. A mí lo que me interesa es la seducción, las relaciones de poder que se establecen entre las personas en el mundo de los sentimientos. La seducción es la forma más amable, afectuosa e inteligente que tienen las personas de establecer relaciones de poder.

Fecha de estreno: 17 de abril

Wolfs

Sinopsis: Dos “solucionadores” rivales se encuentran cuando los llaman para tapar el desliz de una importante funcionaria de Nueva York. Deben dejar de lado sus rencillas —y sus egos— para terminar el trabajo durante una noche explosiva.

Aunque parece estar pasando sin pena ni gloria por la plataforma, esta película tiene un elemento distintivo que la hace importante: el reencuentro en pantalla de George Clooney y Brad Pitt. Mientras esperamos a una más que probable secuela de 'Ocean's Eleven', este no era el vehículo más apropiado para la pareja. Pese a ello, los dos destilan química y magnetismo por los cuatro costados, y sostienen entre ellos una película que no acaba de encontrar el tono en ningún momento. Y eso que cuenta con Jon Watts como director (responsable de la trilogía de Spiderman en Marvel).

Fecha de estreno: 18 de abril

Estrenos en Max

The Last of Us (Temporada 2)

Sinopsis: Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

La serie de Craig Mazin y Neil Druckmann basada en el videojuego homónimo se convirtió en una de las grandes ficciones de 2023. Ya no solo gracias a Pedro Pascal o Bella Ramsey, sino también por su ambientación, su ritmo pausado pero dando espacio a que crezcan los personajes, y esa maravillosa banda sonora de Gustavo Santaolalla, ganador del Oscar por 'Brokeback Mountain'.

"Tengo una gran conexión con él. Me cuesta separar los sentimientos del personaje con los míos propios. Siento su dolor, lo que a nivel de salud mental es poco saludable", explicó Pedro Pascal sobre su personaje Joel en un envero en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles. Esta segunda temporada llega repleta de polémica por las críticas de los incels de siempre sobre el casting de ciertas actrices. Eso sí, aquí podremos disfrutar de Catherine O'Hara o de Kaitlyn Dever, que dará vida a Abby.

Fecha de estreno: 14 de abril

Estrenos en Disney Plus

The Stolen Girl

Sinopsis: El mundo de una madre se pone patas arriba cuando acepta que su hija de nueve años se quede a dormir en casa de su nueva mejor amiga. A la mañana siguiente, ha desaparecido.

Un drama psicológico de solo 5 capítulos que llega justo a tiempo en Semana Santa para que podamos hacer una buena maratón. Protagonizada por Jim Sturgess y Denise Gough, tiene ese aire de thriller de media tarde que tanto nos gusta. Pero esta vez con un toque extra de presupuesto, ya que es una serie de Hulu. El equipo que hay detrás de la serie incluye a la productora ejecutiva Nicola Shindler, conocida por su trabajo en títulos como 'Engaños'. 'Stolen Girl' promete una serie de giros de guión completamente adictivos y que van a conformar un misterio que se va complicando según avanzan los episodios.

Fecha de estreno: 16 de abril

Clásicos modernos

Sinopsis: Tres mejores amigos, hombres homosexuales de cierta edad, deciden jubilarse juntos en Palm Springs tras una muerte accidental.

Ryan Murphy es uno de los creadores más prolíficos de la actualidad. No para de estar en diferentes proyectos televisivos. Algunos con mayor suerte y otros con menos. Pero siempre tienen su sello, su aspecto distintivo que los hace destacar sobre el resto. Aquí ejerce de productor en una especie de versión gay de 'Las chicas de oro', con Matt Bomer y Nathan Lane como protagonistas. La ficción llega a Hulu y, en España, la podremos ver a través de Disney Plus. Y ojo, detrás de la serie están Max Mutchnik y David Kohan, creadores también de la mítica 'Will & Grace'. Una sitcom al uso pero que está teniendo muy buenas críticas y que no busca nada más allá de entretener.

Fecha de estreno: 18 de abril

Estrenos en SkyShowtime

Smile 2

Sinopsis: La estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde.

El terror está viviendo una nueva edad dorada y, generalmente, sus películas de presupuesto están devolviendo grandes éxitos de taquilla. Ahí tenemos ejemplos 'Black Phone', y 'Smile'. De esta última nos llega por fin la última a streaming. Y, pese a que es más loca y surrealista que la primera entrega, todo sigue funcionando. Sobre todo por una brillante de actuación a cargo de Naomi Scott. Demostrando una vez más que el terror siempre es terreno perfil para interpretaciones viscerales.

"Con todos sus retos a la vez, no. En primer lugar, es una buena pregunta, porque no había pensado en ello hasta que me lo acaba de preguntar. En realidad diría que cuando miro atrás en mi carrera, el aspecto físico de algo que te exige mucho, el canto, el baile... hay elementos que supongo que he experimentado. He tenido algunos de esos retos, pero no todos juntos", confesó a Vanity Fair.

Fecha de estreno: 15 de abril

