'Muertos S.L.' da el salto sorpresa de Movistar Plus+ a Netflix y fija la fecha de estreno de su tercera temporada

Movimiento completamente inesperado en el sector televisivo. Alberto y Laura Caballero, los creadores de 'La que se avecina' han decidido abandonar Movistar Plus+ y llevarse 'Muertos S.L.' a Netflix donde ya triunfan con otra de sus producciones 'Machos alfa', que ha sido la serie más adaptada en el mundo en este 2025.

Para empezar Netflix ha anunciado el estreno de las dos primeras temporadas de 'Muertos S.L.', que ya se pudieron ver en Movistar Plus+, el próximo 31 de julio. Justo unas semanas antes de que la tercera temporada vea la luz de forma exclusiva en la plataforma de la "N" roja.

En concreto, la tercera temporada de 'Muertos S.L.' llegará a Netflix el 21 de agosto. Con ello, la funeraria Torregrosa cambia de sede y se podrá disfrutar en todo el mundo gracias a este acuerdo entre los hermanos Caballero y el gigante del streaming.

Se trata de la primera vez que una serie española nacida en una plataforma de streaming da el salto a otra plataforma. Es algo que ya pasó con series que saltaron del abierto a la plataforma como 'La casa de Papel' de Antena 3 a Netflix, 'Velvet' de Antena 3 a Movistar Plus+, 'Vis a vis' de Antena 3 a Fox o más recientemente 'La caza' de TVE a Movistar Plus+.

"El interés de Netflix siempre es el mayor piropo que te puede lanzar la industria audiovisual en este país. Surgió la posibilidad y fuimos nosotros los que planteamos a Netflix la posibilidad de intentarlo. Pero también quiero agradecerle a Movistar Plus+ porque sin ellos esto no sería", asegura Alberto Caballero a El Mundo. "No hay cosa más universal que la muerte y no hay plataforma más universal que Netflix. Es el matrimonio perfecto", añade sobre este cambio.

Y sobre el motivo principal por el que los Caballero han decidido llevarse 'Muertos S.L.' a Netflix, Alberto ha sido claro. Todo es por la aspiración de que la comedia negra llegue a todo el mundo. "Movistar Plus+ es una plataforma de mucho prestigio y muy buenas series, pero su ámbito es más reducido, esencialmente España. Nuestra aspiración es que nos vea la mayor cantidad de gente posible y con mucha gente de fuera nos preguntaba cómo podía verla. Nos da mucha rabia eso porque ya lo hemos pasado en la tele", sentencia.

"A nosotros Netflix nos ha cambiado la vida, nos cambió la carrera y nos dio un recorrido internacional. A la comedia le hemos podido dar una calidad estética que antes no se podía. Parecía que la comedia siempre era esa cosa con la luz blanca, estridente y con risas enlatadas, pero no", añade Laura Caballero.

Así es 'Muertos S.L.'

Imagen de la primera temporada de 'Muertos S.L.'

'Muertos S.L.' es una comedia sobre una funeraria familiar y las relaciones de los excéntricos personajes que las habitan. Carlos Areces ('Superestar', 'La que se avecina') encabeza el reparto de la serie que completan, entre otros, Ascen López ('Machos Alfa'), Salva Reina ('El 47', 'Legado'), Aitziber Garmendia ('Machos Alfa'), Adriana Torrebejano ('Cristo y Rey'), Diego Martín ('Legado'), Gerard B. Fillmore ('Reyes de la noche'), Amaia Salamanca ('Bienvenidos a Edén'), Roque Ruiz ('El pueblo'), Lorea Intxausti ('Go!aze') y Manolo Cal ('Cuéntame cómo pasó').

Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio.

Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa.