La comedia española del momento que arrasa en Movistar Plus+ y es de los creadores de 'La que se avecina'

El año pasado tuvimos el estreno de una nueva serie de los hermanos Caballero, en este caso co-creada junto a Araceli Álvarez de Sotomayor y Daniel Deorador, que nos descubrió una nueva 'The Office' a la española. Estamos hablando de 'Muertos S.L.', que llegó gracias a Movistar Plus+, y que pese a que no generó muchos titulares, se convirtió en una pequeña comedia costumbrista con muy buenas críticas. Protagonizada por Carlos Areces, Adriana Torrebejano o Diego Martín, la historia nos trasladaba a la Funeraria Torregrosa, y cómo el principal trabajador, Dámaso, quiere heredar la empresa tras la muerte del dueño.

En este mes de enero, se ha estrenado la segunda temporada. Una nueva tanda de episodios que llegará hasta los seis, y que irán llegando uno a la semana a Movistar Plus+. En esta temporada dos, retomamos la historia donde quedó la primera. Es decir, con el cliffhanger de que Dámaso en realidad sí que podría ser el heredero de la funeraria. Porque, después de todo, su madre y el dueño tuvieron una aventura... y él podría ser un Torregrosa después de todo. Pero esa trama no es la única de la que disfrutaremos en estos nuevos capítulos. Porque regresan todos los personajes a los que ya hemos cogido cariño.

En 'Muertos S.L.' seguirán los planes de Vanessa, de la funeraria de la competencia, para tratar de hundir tanto a Dámaso como a los Torregrosa. Chemi, interpretado por un descacharrante Diego Martín, seguirá con sus absurdos planes de marketing. A cada cual más vago y surrealista. Manuela buscará nuevas pistas para desacreditar al dueño de Torregrosa, y demostrar que era realmente un acosador sexual. Y Abel regresará a la sala de autopsias. Es decir, todos seguirán hacia delante, aunque sin ningún giro demasiado precipitado.

Carlos Areces protagoniza 'Muertos SL' en Movistar Plus +

Los hermanos Caballero le han tomado la medida a este tipo de ficciones. Sí, su mayor cercanía, por supuesto, es con 'The Office', con un humor muchas veces absurdo. Pero que, pese a ello, funciona bien. Sobre todo gracias al ritmo de los episodios y su corta duración. Ninguno supera los treinta minutos y eso, para este tipo de comedia, siempre es un acierto. Carlos Areces sigue siendo el maestro de ceremonias. El pegamento que hace que todo funcione. Todas las miradas siempre se dirigen a él, porque tiene un timing cómico portentoso. Pocos intérpretes españoles entienden tan bien la comedia como él, y puede venderte una escena de lo más surrealista de la forma más seria posible.

En 'Muertos S.L.' también hay lugar para los momentos emotivos, por supuesto. Pero en esta segunda temporada escasean. Quizá en la siguiente, porque ya hay una tercera en marcha, puedan explorar mucho más esa vertiente. Además, el humor no cae en chistes fáciles sobre muertos. Tampoco hay reflexiones vitales acerca de la muerte. Todo es una especie de 'Succession' en el interior de una funeraria. Cada uno tiene sus propios objetivos, su propia meta, y estas se entrelazan entre los personajes. Incluso Nieves, a la que da vida Ascen López, tiene sus propias preocupaciones.

Al igual que en su primera temporada, 'Muertos S.L.' va de menos a más, y crea una comunidad muy definida de personajes. Algo similar a lo que consiguen con 'Machos alfa' o con 'El pueblo'. Y eso es precisamente el baluarte de la serie. Sus personajes, sus dinámicas y sus bromas propias y privadas. Así que claramente la serie ya ha conseguido su identidad, esa que aún iba buscando en la primera temporada. De aquí podrían salir varias temporadas fácilmente. Porque, ¿cómo no van a ocurrir historias surrealistas en una funeraria como esa?

¿De qué va 'Muertos S.L.' en Movistar Plus+?

Dámaso quiere saber si es un Torregrosa, pero necesita pruebas concluyentes para la exhumación. Mientras, continúa trabajando con normalidad en la funeraria, lidiando con las extravagantes ideas de Chemi, el liderazgo de Nieves y acentuando su pique con Vanesa, que sigue conspirando con las hijas de Nieves para lograr la absorción de Torregrosa.