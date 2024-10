'Muertos S.L.' regresa con su segunda temporada y sin "líneas rojas" de Movistar Plus+

Cada producción de los hermanos Caballero se convierte en un éxito y así lo han demostrado una vez más Laura y Alberto con 'Muertos S.L.', la serie de Movistar Plus+ que gira en torno una funeraria desastrosa. La comedia, que ha iniciado el rodaje de su tercera temporada sin apenas haber estrenado la segunda en Movistar Plus+, se ha presentado en el marco del South International Series Festival, al que acude El Televisero.

Este ha sido el escenario ideal para la presentación de la segunda temporada, que promete profundizar en el complejo mundo de las empresas funerarias. Durante el estreno, el equipo creativo y el elenco compartieron algunos detalles del proceso de producción y cómo han preparado una temporada aún más cómica y emocionante para los seguidores de la serie.

Durante la rueda de prensa, a la que ha asistido El Televisero, Alberto Caballero, el creador, ha puesto en valor el tono de la serie por abordar con un toque humorístico temas tan trascendentales y sensibles como la muerte: "Hace poco nos hemos dado cuenta de que el nombre de la serie se refiere más a los empleados que a los clientes. Hacemos un tratamiento muy normalizado del hecho de morirse".

Caballero ha querido aclarar asimismo durante la ronda de preguntas, que no han recibido ninguna línea roja al respecto por parte de Movistar Plus+: "No han puesto límites al humor empleado sobre la muerte en la serie porque esta es una circunstancia, el tema (principal de la serie) son más bien las miserias de una pyme familiar".

Por su parte, Adriana Torrebejano, que encarna a Manuela, una de las trabajadoras más reivindicativas de la funeraria ha confesado haber disfrutado más esta temporada "porque los personajes ya están presentados" y ahora han podido ir "más a la puntillita". De hecho, la propia actriz ha avanzado detalles de la trama de su personaje: "Manuela está más revolucionaria esta temporada, se va a atrever a buscar el amor después de haber estado clínicamente muerta seis minutos".

En cuanto a Amaia Salamanca, que encarna a Vanesa, trabajadora de la funeraria rival, ha avanzado que en esta nueva temporada veremos mucho más de esa competitividad de su personaje con Dámaso, interpretado por Carlos Areces: “Ella había sido su becaria y le conoce a la perfección, sabe cómo ir a putearle y va a hacer tejemanejes para poder quedarse como directora de la funeraria". Además, la actriz ha puesto en valor el trabajo de dirección de Laura Caballero, a quién agradece que "ahora mi personaje brilla, al haberme dejado llevar por ella".

Por último, Salva Reina, que interpreta a Nino, uno de los trabajadores más torpes de la funeraria, ha definido a su personaje con un toque de humor e ironía: "Mi personaje siempre está cercano a la muerte y su objetivo es sobrevivir, como el 70% de los trabajadores de este país". Además, el actor canario ha provocado la carcajada en la sala al confesar que tras el rodaje de la serie "me he hecho socio de una funeraria de animales".

La tercera temporada, a punto de acabar el rodaje

Alberto Caballero ha celebrado que "la recepción de la primera temporada fue muy buena", y ha querido ilusionar al público presente, al afirmar que "la segunda será mejor", para zanjar el tema subiendo aún más la apuesta: "La tercera temporada, que la estamos terminando de grabar ahora, es todavía mejor que la segunda".

Además, el creador de la serie ha puesto de manifiesto el crecimiento de los personajes en esta segunda temporada, ya que una vez conocemos a los personajes, la serie tiene "una esencia de sitcom con tramas horizontales". Por su parte, Susana Herreras, productora de Movistar Plus+, refrendaba las palabras del también guionista: "Los personajes han crecido mucho, y su desarrollo hace que la gente ya los conozca y pueda anticipar lo que están pensando o lo que van a decir".