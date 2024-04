Adriana Torrebejano destapa en ‘El Hormiguero’ por qué lo pasó mal rodando ‘Muertos S.L’

Adriana Torrebejano fue una de las estrellas invitadas de este jueves en ‘El Hormiguero’. La actriz acudió junto a Salva Reina para hablar sobre la nueva serie que protagonizan en Movistar Plus+, ‘Muertos S.L’. Lo que Pablo Motos no se podía esperar es que su invitada acabase confesando que grabar la serie de los hermanos Caballero le daba ganas de «vomitar» al principio.

La catalana da vida a una tanatopractora en la nueva ficción de Movistar Plus+, y le explicó muy a fondo a Pablo Motos todo la formación que recibió para meterse de lleno en el papel. «Lo primero que hay que hacer es vaciar el cuerpo, todo lo que se pueda pudrir, se rellenan con un líquido que se llama arterial», comenzó explicando la actriz algo incómoda.

Adriana Torrebejano confiesa su peor momento en el set de ‘Muertos S.L’

Entonces, comenzó a reírse por la reacción del público y el resto de la mesa, y confesó que al principio no fue nada agradable. «Yo ahora puedo contarlo, pero al principio me costaba mucho no vomitar», confesó Adriana Torrebejano, que aseguró que «impacta» enfrentarse a una profesión como esa en primera persona.

Pablo Motos, Adriana Torrebejano y Salva Reina en ‘El Hormiguero’

«Te cosen la boca, todo lo que sea agujerito va cosido, porque donde hay agujero salen cositas… entonces hay que coserlas», continuó explicando la invitada antes de que Motos corriese a cambiar de tema por lo escabroso que pudiese resultar para los espectadores que se encontraban cenando. Pero de la tanatopraxia saltaron a los sucesos paranormales.

Fue ahí cuando Adriana Torrebejano confesó los numerosos «reencuentros» que ha tenido con su abuelo desde que falleció. «De repente, estoy durmiendo y digo: ‘me taparía pero que pereza’ y de repente noto como estoy tapada y como alguien me arropa, y yo vivía sola», explicó la protagonista de ‘Muertos S.L’, que asegura que «son cosas que hacía su abuelo».

«A mi abuelo le encantaba hacer castañas, y de repente un día entré a un set nuevo, estaba nerviosa y me vino un olor súper fuerte a castañas. Dije ‘qué peste a castañas’ y el equipo me dijo que no olía a nada», recordó Torrebejano, que confesó además que no siente miedo de estar arropada por su abuelo constantemente mientras un Pablo Motos seguía escuchándola algo escéptico.