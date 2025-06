"Cateta, ignorante, estúpida": Juan del Val destroza a la portavoz de Vox en Madrid tras decir esta "barbaridad"

El programa 'La Roca' en La Sexta ha debatido este domingo 29 de junio sobre las lamentables palabras de la portavoz adjunta de Vox Carla Toscano sobre el colectivo LGTBIQ+ durante una sesión en el Ayuntamiento de Madrid. Y, una vez más, Juan del Val ha vuelto a ser el más directo a la hora de dar su opinión al respecto.

"El lobby LGTBI quiere propagar la homosexualidad y la transexualidad en adultos y niños. El adoctrinamiento LGTBI a los niños es corrupción de menores y lleva a la pederastia", llegó a decir la política ultraderechista desde su escaño. Unas palabras que fueron inmediatamente condenadas por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Además, el colectivo LGTBI estudia denunciarla "por presuntos delitos de odio e injurias graves".

Nuria Roca y Juan del Val, condenan las declaraciones de Carla Toscano: "Debería estar penado"

Nuria Roca también ha criticado duramente estas declaraciones desde 'La Roca'. "Son mensajes que evidentemente incitan al odio y como tales entiendo que están perseguidos y están penados. Asociar el movimiento del Orgullo y del LGTBI con la pederastia debería estar penado", ha denunciado la presentadora. Aunque más duro si cabe con Carla Toscano ha sido su marido, Juan del Val.

"Evidentemente, los delitos de odio están penados. Qué pena que no lo esté la ignorancia. Utiliza el verbo propagar. ¿Se puede ser más cateta, más ignorante, aparte de más estúpida, para decir esa barbaridad?", ha sentenciado el colaborador.

"Puede existir un debate, que a mí me parece que no es tal, sobre si el Orgullo es necesario o no es necesario, si hay que reivindicarlo o no. Ahora te das cuenta de que es muy necesario. Aquí es maravilloso que se haga, pero lo de Budapest me parece emocionante. Ese pedazo de manifestación en ese lugar, sabiendo que te la estas jugando… es increíble", concluyó Juan del Val.