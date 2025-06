Gonzalo Miró desarma a Aznar en 'La Roca' y hasta Juan del Val termina dándole la razón

Como cada domingo, 'La Roca' ha analizado la última hora de la actualidad política y social en torno al caso Koldo y Santos Cerdán. Y el programa de Nuria Roca se hacía eco de las últimas declaraciones de José maría Aznar a las que Gonzalo Miró ha contestado de forma contundente.

En una entrevista en El Mundo, Aznar ha acusado a Pedro Sánchez de ser un peligro democrático y de haber podido adulterar las elecciones generales como hizo con las primarias en el PSOE. Y el primero en reaccionar era Ramón Espinar recordando como Rajoy también reaparece este lunes con Ana Rosa Quintana. "La liga de los hombres extraordinarias activada", sostenía con sorna el ex político de Podemos.

Y mientras Ana Isabel Martín metía en la ecuación a José Luis Rodríguez Zapatero asegurando que es muy raro que no se haya manifestado aún cuando su nombre está siendo también cuestionado por muchos. "¿Podemos hablar de Aznar?", se quejaba Gonzalo Miró al ver que su compañera estaba tratando de enmierdar con el ex presidente socialista.

"Me sorprende que no sea lo suficientemente importante el gran gurú de la derecha española como para no comentarlo en mesa cuando está en escaleta", soltaba con sorna el colaborador al ver que sus compañeros se dedicaban a debatir sobre otros asuntos y no las palabras de Aznar de las que se acababa de hacer eco Nuria Roca.

"Aznar que intenta dar ejemplo de cómo conseguir una democracia sana ha tenido varios ministros que han pasado por la cárcel. Sus propios ministros en el talego para empezar. Hay que recordar que este tipo metió a España en una guerra mintiendo con unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Nos metió en una guerra y no sé si hay cosas más graves que esa, pero lo hizo que no se nos olvide", empezaba diciendo Gonzalo Miró.

Gonzalo Miró responde alto y claro a Aznar y Juan del Val se suma a sus críticas

Tras ello, Gonzalo seguía recordando las grandes mentiras de Aznar. "Y luego hay que recordar que mintió para intentar manipular los resultados de unas elecciones diciendo que el 11-M, por cierto que todavía hay alguno que lo va soltando por ahí impunemente, había sido cosa de ETA y no de los radicales islámicos. Este es Aznar", recalcaba el colaborador.

"Entonces a mí me sorprende que alguien con este bagaje siga teniendo el cuajo de ponerse delante de una cámara y decir lo que hay que hacer porque es tremendo. Porque solo tirando de historia la reflexión tendría que ser pero este hombre qué dice", sentenciaba Gonzalo Miró.

Justo después, Juan del Val aseguraba que estaba en muchas cosas de acuerdo con lo que había dicho Gonzalo sobre el gobierno de José María Aznar. "Me parece que las declaraciones son enormemente desafortunadas. Cuando tú das a entender que el presidente del Gobierno actual puede manipular unas elecciones a mí eso me parece algo extremadamente grave. Y al hilo de esto, yo es que creo que el PSOE tiene unas ventajas y Pedro Sánchez tiene unas ventajas, y es que nunca deberíamos subestimar la enorme capacidad que tiene el PP para tirarse tiros en el pie y cagarla sistemáticamente", soltaba el escritor.

"Es una afición a dar aire a los moribundos que yo sinceramente no lo puedo entender", concluía Juan del Val. "¿Has llamado moribundo a...?", le cuestionaba su mujer pensando que se refería a Aznar. "A este gobierno sí, me refería a este gobierno", concluía el marido de Nuria Roca.