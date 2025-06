Gonzalo Miró sorprende al cuestionar a Pedro Sánchez y lanza un duro pronóstico en 'La Roca': "No vale"

Este domingo, 'La Roca' ha seguido analizando en su tertulia política las últimas noticias en torno a la dimisión de Santos Cerdán, el informe de la UCO y el caso Koldo. Y Gonzalo Miró no ha dudado en pronunciarse alto y claro dando un giro a su habitual defensa del PSOE y del Presidente del Gobierno.

"Hay muchas preguntas que están en el aire, que todos queremos saber, pero me da la sensación de que solo nos las va a contestar el tiempo. La primera cuestión es, ¿si esto era de tres ladrones y puteros o esto es una corrupción sistémica de un partido?", empezaba preguntándose el colaborador.

"Esto se sabrá con el tiempo, ahora mismo la tesis es que son tres pero nadie puede estar tranquilo con respecto a que esta hemorragia se quede aquí", proseguía diciendo Gonzalo Miró. "Dos. ¿Dónde está el dinero? Porque el dinero no se sabe dónde está porque no creo que todo lo que hayan mangado se lo hayan gastado", seguía cuestionando.

Gonzalo Miró se atreve a decir lo que pasará con Pedro Sánchez

Era entonces cuando Nuria Roca aprovechaba para exponer que "estaría bien que lo devolvieran". "Bueno yo no tengo mucha fe en eso, pero por lo menos cuando sepas dónde está el dinero y de cuánto dinero se trata puedes ir tirando del hilo para saber quién estaba metido en todo este ajo. Pero dudo que todo el dinero de esto se lo haya gastado Ábalos en fiestas", le contestaba Gonzalo Miró.

"Sobre si Sánchez lo sabía o no yo creo que es una pregunta que se hace todo el mundo y en cuestión de la ideología también es más fácil pensar una cosa u la otra. Pero yo por ejemplo pienso, vale, pongamos que lo sabía, pero si lo sabes, ¿ratificas a Santos en diciembre pudiéndotelo cargar? Por otro lado, ¿tienes a todo el Gobierno sabiendo como es y todo el mundo jugándose la cara por él? Resulta incomprensible salvo que estén todos pringados pero eso es algo que no se sabe", sentenciaba Gonzalo.

"Y por otro lado, es que tampoco te creas que si no lo sabe él sale muy bien parado. Es que si no lo sabes macho, háztelo mirar", añadía Gonzalo Miró. Y sobre si esto puede tener solución o no, el colaborador era claro. "Yo creo que evidentemente dentro del grupo de los socios del gobierno es la última opción . ¿Ahora qué necesita Pedro Sánchez? Si es que puede, que no sé si puede, pues convertirse en un paladín de la lucha contra la corrupción. Pero no sé si puede hacerlo o no porque me da la sensación de que me va a haber un goteo de informaciones las próximas semanas y meses que van a hacer que todo sea muy difícilmente sostenible", concluía el colaborador.

La dura sentencia de Gonzalo a Pedro Sánchez y el PP

Por si fuera poco, después Gonzalo Miró contestaba a lo que dijo Pedro Sánchez en su comparecencia del jueves. "Juan tiene toda la razón, la crisis está donde está y no vale con pedir perdón y con hacer una auditoría. Eso es evidente y de ninguna de las maneras. Yo creo que el otro día el Presidente salió porque no le quedaba otra pero eso no significa que a las cinco horas de conocer el informe ya sepas qué vas a hacer, me parece razonable y humano decir que no va a convocar elecciones, eso no se le pasa a nadie por la cabeza", sentenciaba. "Bueno a él no", apostillaba Juan del Val.

"Y con respecto a Feijóo ha sido tan desafortunada la forma de hacer oposición que al final tu mensaje hoy pierde fuerza porque llevas desde el día uno pidiendo exactamente lo mismo, daba igual la gravedad siempre es el mismo discurso por lo que la fuerza la has perdido. Y aunque hoy el tema sea el PSOE, la alternativa te la está planteando alguien que tiene 25 causas por resolver, ¿estos son los que vienen a limpiar la corrupción?", añadía Gonzalo.