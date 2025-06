Gonzalo Miró dice 'hasta aquí' al equipo de 'Espejo Público' por lo ocurrido con Mariló Montero: "Deja de tomarnos el pelo"

Como era de esperar, este viernes Mariló Montero y Gonzalo Miró han vuelto a tener un rifirrafe en pleno 'Espejo Público' al debatir sobre la última hora del informe de la UCO, la dimisión de Santos Cerdán y la comparecencia de Pedro Sánchez.

Todo se producía cuando Miquel Valls analizaba la rueda de prensa de Pedro Sánchez y cómo se había producido el turno de palabra de los periodistas pues la primera en preguntar no tenía la mano levantada y cuáles fueron los medios que pudieron cuestionar al presidente del Gobierno.

"Hay periodistas que llevan meses por no decir años que no pueden preguntar. Estamos en España, siglo XXI, esto no había pasado nunca en democracia. El periodismo es la única forma de fiscalizar la verdad y la democracia, no podemos permitir que un político no se deje preguntar", denunciaba Mariló Montero antes de dirigirse a Gonzalo Miró al hablar del maquillaje de Pedro Sánchez.

Y es que si hay algo que está siendo muy comentado es el aspecto que llevaba el presidente del Gobierno. "Es de escándalo", soltaba Mariló Montero cuando Miquel Valls hablaba del rostro triste y preocupado de Pedro Sánchez. "Es que le ha maquillado un tanatopractor", añadía la colaboradora cuando Susanna Griso trataba de defender a la maquilladora del presidente.

"¿Por qué te ríes tanto Gonzalo de lo del maquillaje, no le das importancia?", le cuestionaba Mariló a su compañero. "¿Te parece normal que un presidente del gobierno se maquille de una forma tan desmesurada y sobre todo con una sobreactuación?", insistía ella. "Oye, Mariló hay muchos hombres que nos maquillamos", trataba de replicarle Miquel Valls antes de que Gonzalo Miró dejara claro que no le parecía algo relevante.

"A tu pregunta, no no le doy importancia cómo iba maquillado ayer el presidente, sinceramente me parece...", soltaba Gonzalo. "Es que como te da tanta risa", le cortaba Mariló. "¿Qué te parece esta situación porque está España esperando conocer qué te parece que Pedro Sánchez no dimita?", le repreguntaba Mariló. "Me parece irrelevante con todo lo que pasó ayer hablar de cómo iba maquillado el presidente", insistía el colaborador.

Asimismo, Gonzalo Miró era claro al responder a su compañera. "Yo no creo que tenga que convocar elecciones ahora mismo", recalcaba. "¿Por qué?", le cuestionaba Mariló Montero. "Pues porque no creo que sea ni lo mejor para el país ni para el partido", aseveraba Gonzalo. "¿Y qué es lo mejor para el país y para el partido?", repreguntaba Mariló. "Pues hombre para el país desde luego un gobierno progresista", trataba de decir Miró. "¿Esto es un gobierno progresista?", le replicaba Toni Cantó. "Si, hombre sí es que en los gobiernos progresistas también hay ladrones, de eso no se libra nadie", le contestaba él.

"¿Pero entonces por qué no toleraste la corrupción del PP?", le interrogaba Mariló. "¿Pero qué te pasa, cuándo he discutido yo contigo la corrupción del PP?", reaccionaba Gonzalo. "Hombre todos los días en el sofacito amarillo que compartimos tú y yo", le contestaba Mariló. "¿La de Rajoy?", se preguntaba Gonzalo sin saber que estaba diciendo. "Claro, siempre me sacas la del PP", aseveraba Mariló.

"La de Ayuso", apostillaba Susanna Griso. "Y la de Ayuso que dices que es corrupta cuando no lo es porque tiene un papel inmaculado políticamente hablando", soltaba Mariló Montero. "Bueno en tu opinión", le corregía Gonzalo. "No, en hechos, no hay ningún delito de corrupción", defendía la colaboradora. "Bueno hoy no toca hablar de Ayuso pero si el entorno de Ayuso gana dinero por la Comunidad de Madrid yo creo que eso en el otro extremo se trataría de otra manera", terminaba diciéndole Gonzalo.

Y finalmente, Toni Cantó se sumaba al aquelarre contra Gonzalo Miró. "Gonzalo agradecería por claridad que dijeras como dijo Kissinger de Noruega 'que son unos corruptos, pero son mis corruptos' y dejaras de tomarnos el pelo a todos los españoles porque al final va de eso", le espetaba. "Dime lo que quieras que te diga, yo a tus pies, disfrutar vosotros que es vuestro día, pasároslo bien, pero no me digáis lo que tengo que decir, si no os importa", sentenciaba Miró a sus compañeros del programa.