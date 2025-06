Gonzalo Miró hace este pronóstico sobre lo que puede ocurrir tras ver la rueda de prensa de Pedro Sánchez

La Sexta ha alterado este jueves toda su programación tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización del PSOE después del informe de la UCO que le señala como el encargado de "gestionar" los "presuntos pagos" o comisiones que concedían diferentes empresas a la 'trama Koldo' a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Así, cancelaba 'Zapeando' y adelantaba 'Más vale tarde' donde Gonzalo Miró se ha pronunciado alto y claro.

Así, el colaborador se sumaba a la tertulia de 'Más vale tarde' en la que ya estaban otros rostros como Elisa Beni o Chema Crespo para reaccionar a la comparecencia que ha ofrecido Pedro Sánchez desde la sede de Ferraz y en la que ha pedido perdón a toda la ciudadanía y sobre todo a los simpatizantes y votantes del PSOE.

"Se acaba de incorporar con nosotros Gonzalo Miró y me parece interesante saludarle en primer lugar, hola Gonzalo, y ahora tú opinión primera", le decía Iñaki López a su compañero. "¿Mi opinión sobre lo de esta mañana o sobre la rueda de prensa?", cuestionaba el colaborador. "Pues lo que tú quieras porque desde luego tema tenemos", le contestaba el presentador.

Gonzalo Miró, colaborador de 'Más vale tarde' en La Sexta: "Entiendo que será solo el principio y no creo que quede aquí"

Tras ello, Gonzalo Miró se atrevía a lanzar un pronóstico sobre lo que puede ocurrir después del informe de la UCO que señala a Santos Cerdán. "Lo de esta mañana me parece tremendo, es como para analizar largo y tendido y entiendo que será solo el principio y no creo que quede aquí", empezaba señalando el colaborador.

Y después, sobre la rueda de prensa de Pedro Sánchez, Gonzalo Miró ha coincidido con varios de sus compañeros en que las palabras del presidente del Gobierno le habían parecido "escasas". "Creo que todavía no sabe muy bien por donde va a salir, me da esa sensación", aseveraba el hijo de Pilar Miró. "Y también creo que con una auditoria esto no se va a solucionar", sentenciaba al respecto.