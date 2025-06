Gonzalo Miró entra al trapo con su respuesta a Ayuso: dice lo que más le llama la atención de sus palabras contra él

Isabel Díaz Ayuso se encuentra en el centro de todas las tertulias tras encabezar la multitudinaria manifestación del Partido Popular en Madrid contra el Gobierno este fin de semana bajo el lema de "Mafia o democracia". Este lunes, la popular acudió al plató de 'Espejo Público', y no dudó en lanzar alguna que otra pulla a Gonzalo Miró por su postura sobre el gobierno madrileño. Y el colaborador de Susanna Griso no ha temblado al contestar por alusiones.

Hace unos días, cuando el rostro habitual del matinal de Antena 3 recibió el Premio Ramón Rubial en Bilbao, no dudó en esgrimir un dardo dirigido a la presidenta madrileña. "Me habría encantado poder decir esto en euskera para que no piensen en Euskadi que en Madrid somos todos igual de catetos", señaló durante su discurso, lanzando una de sus habituales pullas a la popular, con la que se muestra muy crítico durante sus debates con Susanna Griso y compañía.

Gonzalo Miró echa por tierra los ataques recibidos por Isabel Díaz Ayuso: "Me choca que entre a la guerra con un tertuliano"

Isabel Díaz Ayuso, que acudió este lunes a 'Espejo Público', no dudó en sentenciar ante la presentadora la actitud del tertuliano y condenar su última pulla tras repasar las imágenes de Gonzalo Miró recogiendo su premio. "Vive de insultarme en este programa y en otros a los que va", sentenció con dureza en el espacio de Antena 3. Y aunque el hijo de Pilar Miró no estaba en plató para responder la presidenta, no ha dudado en dirigirse a esta desde 'Más vale tarde'.

Gonzalo Miró en 'Más vale tarde'

"La verdad es que para mí ha sido una sorpresa que hayáis planteado esto, ¿eh?", comentó algo sorprendido y con el gesto más serio que de costumbre al descubrir que el ataque de la popular se había convertido en un tema de tertulia este lunes por la tarde. Sin embargo, el televisivo terminó regalando a Cristina Pardo e Iñaki López su respuesta a la presidenta en primicia. "Yo le diría que no se monte películas. Para mi desgracia, ella es la presidenta del lugar donde nací, donde vivo y resido habitualmente", comenzó señalando.

Así, se desmarcó de la polémica desde el espacio de La Sexta. "Yo soy democrático y acepto lo que digan las urnas, y también creo que hay que fiscalizarla. Lo que me choca es que ella, teniendo en cuenta su posición, entre a la guerra con un tertuliano. Porque yo no soy político ni nada, y solo me represento a mi mismo, mientras que ella sí, ella representa a todos los madrileños y madrileñas", sentenció Gonzalo Miró.

"Utiliza el insulto de manera permanente"

"Yo jamás entenderé que cada día insulte a todos aquellos que no piensan a su manera. Utiliza el insulto de manera permanente y de verdad que no me cuadra que la presidenta de la Comunidad de Madrid se esté bajando al barro, porque yo solo me represento a mi mismo", terminó esgrimiendo el hijo de Pilar Miró, visiblemente incómodo por ser uno de los temas de la tarde.