Miguel Ángel Revilla lanza un aviso demoledor sobre lo que puede pasar con Isabel Díaz Ayuso en 'La Sexta Xplica'

Este sábado 7 de junio, Miguel Ángel Revilla ha regresado a 'LaSexta Xplica', donde ha analizado algunos temas de actualidad. Entre otros, la última polémica protagonizada por Isabel Díaz Ayuso, quién este viernes se marchó de la Conferencia de Presidentes al escuchar al lehendakari vasco, Imanol Pradales, hablar en euskera.

Una actitud que, para el expresidente de Cantabria, estaba fuera de lugar, ya que se "estaba hablando en las lenguas cooficiales de España". Y ha defendido que "la gran riqueza de España es que tenemos pluralidad". Revilla reconoce que se puede "imaginar cómo pueden estar los vascos y los catalanes de verse despreciados en un idioma que han oído a sus abuelos y madres, que es lo que más aglutina a los pueblos".

En opinión del expolítico, "a lo mejor esto saca muchos votos en Madrid", pero ha advertido también de que "está creando un clima muy preocupante en otros territorios". Y deja claro que él no concibe "España gobernada sin Cataluña y Euskadi, que son dos territorios importantes". Pero ha ido más allá, y ha alertado de que "si esta señora llegase a ser presidenta del Gobierno con estas actitudes, pondría en peligro la unidad de España".

Revilla alerta del peligro si Ayuso llega a presidenta del Gobierno

Revilla considera que se trata de algo "muy peligroso". "Un PP que pretenda gobernar España siendo un partido testimonial en Cataluña y País Vasco es muy preocupante", ha asegurado en el programa de La Sexta el expresidente cántabro. Y es que, en su opinión, "el PP está haciendo una política que está poniendo de muy mala leche a estos territorios". A lo que ha añadido que si tuvieran "una lengua en Cantabria", él la "defendería con uñas y dientes".

Por otro lado, el invitado también habló sobre en qué punto está la demanda que le interpuso el rey emérito. Tras el acto de conciliación, ha explicado que está a la espera de que le llegue la demanda a su buzón: "Yo todas las mañanas bajo al buzón y miro a ver si hay algo. Han pasado más de 20 días y estoy esperando".

Y, aunque reconoce que no sabe "lo que va a pasar con esta historia", deja claro que él duerme "muy tranquilo" y que tiene "la conciencia muy tranquila". "Espero no tener que pagar, pero si tengo que pagar, no me importaría. Yo por defender una cosa en la que creo de verdad no me importa ir a la cárcel: tengo la conciencia tranquila de que no he mentido", sentencia Revilla.