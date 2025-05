Miguel Ángel Revilla da plantón a Susanna Griso en pleno directo por la encerrona de 'Espejo Público'

Miguel Ángel Revilla se encontraba este viernes en el centro de la actualidad informativa por su acto de conciliación con Juan Carlos I. Una cita que finalmente ha quedado en intento tras el plantón del emérito a cántabro, que iba a conectar con 'Espejo Público' minutos después de su fallido encuentro. Sin embargo, cuando el ex político reconoció el invitado que se encontraba junto a Susanna Griso en plató, decidió cancelar su aparición sin dar explicaciones.

La conductora de 'Espejo Público' se encontraba en plató con Toni Cantó y el actor Felisuco, que acudió este viernes al matinal de Antena 3 para sincerarse sobre los puntos altos y bajos de su vida profesional y personal. Sin embargo, esta entrevista debería haberse producido después de conectar con el cántabro, que se encontraba esperando para hablar con la presentadora.

"Nos tendría que haber atendido Miguel Ángel Revilla antes de la entrevista que te he estado haciendo. Pero bueno, estaba con otros compañeros y justo le tengo ahora ¿Os molesta?", aclaró Susanna Griso mientras en pantalla se podía ver como el diputado se quitaba los cascos del programa visiblemente enfadado y dejaba a la reportera en el sitio, sin dar explicaciones. "Bueno, a él le molesta claramente, porque se ha ido", comentó la presentadora tratando de salir del paso.

Fue entonces cuando le pidió a su reportera más información para saber lo que había ocurrido mientras no estaban en pantalla. "¿Qué es lo que ha ocurrido?", preguntó atónita la periodista, mientras su compañera recuperaba el retorno para poder hablar con el equipo de plató y explicar el inesperado plantón. "Estaba muy cansado, al final ha sido mucha tensión. Ha asistido a ese acto de conciliación y ha atendido a innumerables medios, contando lo que ha ocurrido", resolvió la reportera.

"Pero Paula, vamos a contar las cosas", interrumpió entonces Susanna Griso, dispuesta a desgranar el enfado de Miguel Ángel Revilla con el programa. "Él llevaba los cascos así que entiendo que ha escuchado que yo estaba entrevistando a Felisuco", señaló la periodista mientras su compañera se mostraba ajena a todo lo que había podido escuchar el cántabro, pues no tenía conexión con plató. "Pero uno se pone los cascos cuando va a entrar", espetó de fondo Toni Cantó.

LOL Miguel Ángel Revilla dejando plantada a la buitre de Susanna Griso, a Félix Álvarez Palleiro, 'Felisuco', y al gafe letal Toni Cantó (@Tonicanto1) en directo. #16MayoESP pic.twitter.com/WMYB10ztsL — maría tatus 💫 (@maria_tatus) May 16, 2025

"Él nos iba a atender", aclaró únicamente la reportera, sin saber muy bien cómo continuar la conexión sin el protagonista. "Pues entiendo que Miguel Ángel no quería coincidir contigo", señaló Griso dirigiéndose a Felisuco, asegurando que su presencia en el programa había sido el motivo de su espantada. "Pues no lo entiendo, hemos estado muchos años en el Parlamento de Cantabria, es verdad que yo le atizaba porque estaba en la oposición pero...", comenzó explicando el invitado.

Fue entonces cuando Toni Cantó recordó su batalla legal de hace años con Miguel Ángel Revilla, en la que el político y músico salió victorioso contra el diputado. "Hice una biografía no autorizada de él, fui la primera persona que contó el pasado de Revilla. A él no le gustaron las cosas que conté, me demandó por intromisión al honor, me pidió 10.000 euros más de lo que le pide el emérito a él. Fuimos a juicio, gané salí absuelto y tuvo que pagar las costas judiciales", explicó Félix Álvarez.