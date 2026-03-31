"Dejad de inventar": Afra Blanco se pone muy seria y dice 'hasta aquí' en 'Espejo Público' por las acusaciones que recibe

La salida de prisión de Soledad Iparraguire 'Anboto', jefa de ETA imputada por más de 12 asesinatos y el posible acceso al tercer grado de más de 60 etarras ha incendiado la mesa de debate de 'Espejo Público' este martes. Sin ir más lejos, Afra Blanco ha terminado plantándose en el espacio de Antena 3 contra las acusaciones sobre su "carnet de Pedro Sánchez", dando un ultimátum a sus compañeros de tertulia.

"El juez solo revisa después, no decide nada. Esa es la realidad de nuestro país, no mintamos", ha comenzado señalando Carmen Morondo, subdirectora de La Razón, con un tono muy crítico sobre las funciones desempeñadas por instituciones penitenciarias y el papel de este organismo en la liberación de etarras. "Esto por la referencia que ha hecho Afra", señalaban de fondo haciendo alusión a una anterior intervención.

Afra Blanco estalla en 'Espejo Público' ante las acusaciones de su "carnet" de Pedro Sánchez: "Dejad de atacar e inventar"

Tras ser llamada al frente, Afra Blanco no tardaba en reivindicar su postura, enfureciendo a su compañera de mesa. "Sí, efectivamente son instituciones penitenciarias, no es Pedro Sánchez", ha sentenciado la activista antes de ser interrumpida de lleno por Morondo. "Venga ya Afra, por favor", le ha recriminado la colaboradora de la tertulia política de 'Espejo Público', que subiría de temperatura en cuestión de segundos.

Afra Blanco y Carmen Morodo en 'Espejo Público'

"Es que esto no es serio, lo que acabas de decir tú. ¿Aznar acercó a etarras o no?", le ha preguntado entonces la sindicalista. "Sí, lo digo yo, ¿Pero Sánchez no pacta? ¿Pacta solo Aznar?", insistía la periodista de La Razón desoyendo la crítica de la colaboradora. "Si tu opinión es pensar que Aznar acercó a etarras entonces tiene toda la lógica que Pedro Sánchez lo hizo, pero es que yo no defiendo que lo hizo Aznar tampoco. No defiendo esta cuestión", señalaba con gesto serio Blanco.

Ha sido entonces cuando Carmen Morodo ha ido un paso más allá en su cruzada con la colaboradora. "Venga Afra, llegas a un nivel que de verdad... Con el carnet, bien pagado está macho", ha señalado la periodista con desprecio. "Oye, ya está bien esto. Empiezo a estar un poco cansada de las insinuaciones", ha exclamado Afra Blanco, poniendo el grito en el cielo por las acusaciones de su compañera.

"¿Sabes cuál es el único carnet que yo tengo? Se llama el de la UGT, tenlo claro. Te pido que me respetes. En cada intervención en este programa tú tienes tu opinión", sentenciaba la sindicalista, que no podía acabar su intervención sin ser interrumpida por la subdirectora de La Razón. "Yo te respeto pero no se puede mentir de esa manera", zanjaba la Morodo.

"Pedro Sánchez no es el que descuelga el teléfono para decir que se acerquen a los etarras. ¿Me dejas acabar? Que ya me has faltado lo suficiente el respeto. A ver si te voy a decir yo a ti también lo del carnet", ha señalado Afra Blanco, visiblemente superada por los constantes comentarios e interrupciones de la tertuliana. "Aznar acercó a etarras y Sánchez también", insistía su compañera.

Así, la activista no dudaba en disparar contra el Partido Popular tras la firme acusación de Morodo al Gobierno central. "Ya está bien Partido Popular, Cuca Gamarra, que lo tengo delante, lo podéis mirar: Cuca Gamarra ha exigido un cambio del reglamento penitenciario tras las liberaciones de etarras", recordaba la sindicalista.

"Ya está bien, argumentad mejor y dejar de atacar en lo personal e inventar. Joder con lo de los carnets", terminaba señalando visiblemente molesta Afra Blanco, incapaz de continuar con el debate ante los constantes ataques de Carmen Morodo. "¿Pero lo tienes o no lo tienes? Ya está bien", ha señalado de nuevo la periodista de La Razón sin recular en sus acusaciones sobre su falta de independencia política.