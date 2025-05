Esperanza Aguirre pone a Susanna Griso contra las cuerdas y le da el corte del día en 'Espejo Público'

En un momento de máxima tensión política por los mensajes filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, Esperanza Aguirre visitó 'Espejo Público' este miércoles. Aunque su regreso al matinal de Antena 3 no fue solo para sumarse al debate sobre el escándalo del momento, si no para presentar su nuevo libro 'Una liberal en política'. Aunque fue Susanna Griso quién acabó protagonizando el momento polémico de la mañana cuando la ex política le terminó llamando la atención.

Mientras desvelaba todos los detalles de su nueva publicación, no dudó en repasar junto a la presentadora algunos de los mensajes del ejecutivo. En concreto, en el que se refería a la ministra de defensa Margarita Robles como una "pájara", pidiendo además su dimisión. Y la colaboradora de 'Todo es mentira' parecía tener claro cómo actuaría en su lugar.

Esperanza Aguirre sorprende a Susanna Griso con un un duro reproche: "No me llamáis nunca"

"Que la llamen pájara a la ministra de Defensa…. Mira, usted además tiene una profesión. Usted tenga dignidad y dimita", sentenció la invitada de este miércoles. "¿Usted dimitiría?", le preguntó entonces Susanna Griso, ante la contundencia de sus palabras. "Yo soy la reina de las dimisiones en España. Tres veces he dimitido. Y Margarita tiene a dónde ir. Ella es jueza", bromeó Aguirre.

Susanna Griso y Esperanza Aguirre en 'Espejo Público'

Pero el momento de mayor tensión llegó precisamente en el último tramo de la entrevista, cuando la conductora de 'Espejo Público' quiso despedirse de la popular dejando la puerta del programa abierta para futuras visitas. "Señora Aguirre. Ha sido un placer. A ver si repetimos", sugirió la periodista sin esperar la cortante respuesta de su invitada en forma de recado.

"El placer es mío… ¡Llamadme alguna vez! ¡Si no me llaman nunca!", esgrimió entonces la ex política, poniendo en un apuro a la presentadora del que trataría de salir lo antes posible. "Le prometo que le vamos a llamar", aseguró la comunicadora. Pero Esperanza Aguirre continuó denunciando el desinterés del formato en su presencia a lo largo de los años. "¡Creo que hace diez años que no vengo a este programa!", espetó la invitada. "La pongo en la lista inmediatamente", señaló finalmente Griso, visiblemente apurada.