Isabel Rábago sorprende al dar un giro de 180 grados en su opinión sobre Gonzalo Miró y muchos creen lo mismo

Las conversaciones filtradas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos han acaparado gran parte de la tertulia política de este martes en 'Espejo Público'. Si bien Gonzalo Miró no ha tardado en revolverse contra la filtración injustificada del ámbito privado del presidente, Isabel Rábago tampoco ha dudado en contestar de lleno al colaborador del matinal de Antena 3 desde sus redes sociales.

Con Susana Díaz presente, siendo una las figuras del PSOE mencionadas en algunos de los mensajes filtrados, Susanna Griso y compañía se disponían a analizar el contenido y sus implicaciones cuando Gonzalo Miró lanzó una seria advertencia. "Nos vamos cargando la democracia poco a poco y no pasa absolutamente nada", lamentó el colaborador ante la normalización de esta violación de su intimidad.

Isabel Rábago lanza el mensaje menos esperado a Gonzalo Miró en materia de política: "Tiene razón"

"A mí, que se aireen las conversaciones del presidente del Gobierno con sus equipos de trabajo, cuando no están hablando de nada absolutamente ilegal, me parece súper llamativo. Ya nos arrepentiremos", insistió el hijo de Pilar Miró ante sus compañeros de programa, insistiendo en la gravedad de obviar el derecho a la intimidad en todo este debate. Una objeción a la que Isabel Rábago contestaría más tarde en su perfil de X.

"Darle naturalidad a que se publiquen los mensajes, y como si no pasara nada, y hablar del contenido de los mismo cuando no tienen nada ilegal, a mí me parece…", subrayó Gonzalo Miró en 'Espejo Público. Y la antigua colaboradora de 'Vamos a ver' no dudó en recuperar el momento exacto para compartirlo con sus seguidores junto a un mensaje dirigido al tertuliano. "Estoy en las antípodas ideológicas de Gonzalo Miró pero hoy tiene razón", comenzó advirtiendo la periodista.

Estoy en las antípodas ideológicas de Gonzalo Miró pero hoy tiene razón. La imagen que está dando el bipartidismo con los mensajes de Sánchez es de traca. Claro que en todos los partidos hay mensajes, caza de brujas, listas negras y campañas contra el incómodo! @EspejoPublico pic.twitter.com/77sh9RO0UJ — Isabel Rábago🇪🇸 (@RABAGOISABEL) May 13, 2025

Así, Isabel Rábago no dudó en romper una lanza a favor de la actitud del tertuliano frente a sus compañeros durante la mesa de debate. "La imagen que está dando el bipartidismo con los mensajes de Sánchez es de traca. Claro que en todos los partidos hay mensajes, caza de brujas, listas negras y campañas contra el incómodo", sentenció la nueva colaboradora de Antena 3 tras su despido de Mediaset.

Pese a pertenecer a espectros ideológicos muy separados, como ella misma explicó al inicio de su publicación, la periodista y abogada no ha dudado en clamar junto a Miró por la intromisión que supone la filtración de sus mensajes personales. Normalizando, por otro lado, que el ejecutivo lanzase en su privacidad comentarios sobre Susana Díaz u otros miembros del partido, echando así por tierra la óptica alarmista y de escándalo que ha empañado muchas de las tertulias.