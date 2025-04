La denuncia de Gonzalo Miró a Antena 3 que ha obligado a intervenir a Susanna Griso

Si hace unos días era Nacho Gay el que no dudaba en criticar a Sonsoles Ónega y Pepa Romero por las temperaturas que piden tener en el plató de 'Y ahora Sonsoles', este viernes ha sido Gonzalo Miró el que ha hecho algo parecido en 'Esoejo Público' provocando que Susanna Griso tuviera que intervenir.

Todo se produjo cuando 'Espejo Público' avanzaba los contenidos de la sección de crónica social. "Nos ocuparemos también del tiempo. Queremos saber el tiempo que hace aquí este fin de semana en España pero también en Roma sabiendo que el funeral va a reunir hasta 170 delegaciones", advertía Susanna Griso.

Tras ello, Gonzalo Miró no dejó escapar la ocasión para lanzar una queja a 'Espejo Público'. "El tiempo no sé en Roma, aquí en plató un frío que te mueres", soltaba el colaborador sin pensárselo. "Oye, me he quejado en repetidas ocasiones que sabéis que yo siempre tengo calor y siempre pido el aire", aseveraba Susanna Griso.

"Para desgracia de Ángel Antonio que el hombre se coge unos cabreos tremendos porque ha terminado cogiendo una neumonía", apostillaba Gonzalo Miró. "Siempre se queja de que esto es una nevera. Pero oye hay otras presentadoras que tienen hornos, es que aquí todo depende de la temperatura corporal", comentaba entonces Griso en clara alusión a lo sucedido en 'Y ahora Sonsoles'.

"¿Quieres decir que somos gente de extremos aquí en la televisión no? O congelados o asados", sentenciaba el colaborador del programa matinal de Antena 3 dejando claro que no le hacía gracia tener tanto frío en el plató.