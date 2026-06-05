Tras lanzar una enigmática promo el pasado sábado en la final de la Champions, La 1 aprovechó el descanso del partido entre España-Irak para dar todos los detalles sobre el nuevo programa con el que Gonzalo Miró dará el salto al prime time de TVE.

Gonzalo Miró se convertirá en el maestro de ceremonias de 'La cena de los idiotas', en la que reunirá cada semana en torno a una cena a varios comensales muy reconocidos por el público. Juntos abordarán un tema de actualidad o acontecimiento importante e invitarán a la reflexión, creando un espacio cálido y cercano en el que los invitados se olvidarán de las cámaras.

'La cena de los idiotas' nace con el fin de demostrar que es posible sentarse a cenar con personas que piensan diferente. ¿De qué hablamos en España cuando dejamos de discutir? La filosofía de este nuevo proyecto parte de una idea sencilla: no es de idiotas -ni de ilusos- pensar que en torno a una cena se puede conversar y debatir sin gritos, aunque seamos diferentes.

Una premisa y un título que pueden recordar a 'La cena de los idiotés', el videopodcast que conduce Aimar Bretos en la Cadena SER y que se despedirá esta temporada de la audiencia tras el salto del presentador a 'Hoy por hoy' como sustituto de Ángels Barceló.

De esta forma, Gonzalo Miró amplía su trayectoria en RTVE y compaginará su nuevo programa con la conducción de 'Directo al grano' junto a Marta Flich y sus colaboraciones en 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora y 'Estudio Estadio'. Además será una de las caras de los especiales del programa deportivo por el Mundial 2026.

Así será 'La cena de los idiotas'

Cada cena se convertirá en un "gran evento" ligado a un momento de actualidad. La cena a lo que todo el mundo querría acudir para hablar del tema más candente o del acontecimiento social del momento.

El programa se desarrollará en una casa y la secuencia principal tendrá lugar en un comedor con una gran mesa que será protagonista absoluta de la escenografía. En ella se proyectará el gran archivo audiovisual de TVE, que enriquecerá cada uno de los temas. La cocina también será el escenario de los momentos previos y posteriores a la cena, donde se producirán conversaciones íntimas y paralelas entre Miró y sus invitados.

Con 'La cena de los idiotas', RTVE vuelve a trabajar junto a Proamagna, la productora con la que realizaron 'En tu casa o en la mía' con Bertín Osborne, 'Dos parejas y un destino' y 'Todos en casa'. Es además la productora de los programas de Joaquín Sánchez en Antena 3 ('El novato', 'Emparejados', 'Capitán en Japón') así como de 'El show de Bertín' en Canal Sur.