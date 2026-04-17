Afra Blanco no da crédito con la demagogia de una tertuliana de 'Espejo Público': "Hazte mirar lo de ser de izquierdas"

El acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Vox en Extremadura tras cuatro meses de paralización ha generado especial tensión en la mesa política de 'Espejo Público' este viernes. Tras conocer la noticia, Afra Blanco no ha tardado en clamar contra quiénes aplauden la alianza y ha terminado protagonizando un acalorado enfrentamiento contra Paula Fraga, acusándola de demagogia.

"Yo no sé dónde están los constitucionalistas, esas voces que hace unos años salían, esas voces que decían que estos acuerdos estaban reventando los artículos de nuestra constitución", ha sentenciado visiblemente agitada la activista tras repasar los detalles del acuerdo final por el que el partido ultraderechista dará el salto al ejecutivo autonómico en Extremadura junto a María Guardiola.

Afra Blanco frena en seco a Paula Fraga por lo que insinúa en 'Espejo Público': "Demagogia no"

Así, Afra Blanco no se ha contenido en poner el grito en el cielo. "Este acuerdo atenta principalmente contra la protección integral de los menores, hasta siete artículos de la constitución. Si ese acuerdo realmente se lleva a cabo hasta siete artículos de la constitución y cinco de la declaración de los derechos universal de los derechos humanos... ¡Felicidades PP y Vox!", sentenciaba incendiando aún más la mesa de debate.

Afra Blanco y Paula Fraga en 'Espejo Público'

"Van a discriminar por origen, por nacionalidad y encima se van a petar la protección de los menores. Ojo, otra cosa es que estemos ante papel mojado, ante una farsa más de puñetera vergüenza que nos convierte en peores seres humanos", añadía la analista política. "Ya no voy a hablar de las ayudas, de la necesidad, el refugio... Voy a hablar de los menores, pero oye felicidades aplaudámoslo", subrayaba con desprecio.

Ha sido entonces cuando la abogada la ha cortado de lleno. "A mí me gustaría a ver, yo siendo de izquierdas también, a mí me gustaría ver a la izquierda hablar de protección integral de los menores cuando llevamos cinco años de aplicación de una ley trans que está denigrando...", señalaba Paula Fraga, agotando la paciencia de la sindicalista.

"A mí no me hagas demagogia, no me hagas demagogia. Estamos hablando de lo que estamos hablando, del acuerdo. Si quieres nos ponemos a hablar de otras cosas, con esto demagogia ninguna", ha advertido entonces Afra Blanco con gesto serio. "Si sabes del tema, demagogia ninguna", le pedía de nuevo mientras interrumpía a la abogada.

"No es demagogia, es constatación de los hechos que yo he observado como abogada y activista feminista durante muchísimos años", ha tratado de explicar Fraga. "¿Y te parece bien lo que han firmado con respecto a la protección del menor? Que es de lo que estamos a eso", le recordaba la colaboradora de 'Espejo Público', cada vez más alterada.

"Lo que te quiero decir es que la protección integral del menor está fallando en España desde hace muchísimo tiempo, para empezar desde la izquierda. Me parece bien la crítica al modelo migratorio", ha señalado la abogada antes de ser interrumpida de nuevo por la activista. "Me parece increíble... Pues oye, hazte mirar lo de izquierdas", terminaba señalando Afra Blanco.