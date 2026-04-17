'Supervivientes' da el salto a otra cadena de televisión para aumentar su visibilidad en la programación

Desde el próximo lunes, 20 de abril, Divinity ofrecerá 'Supervivientes Diario' a partir de las 21:00 horas con los momentos más relevantes de la convivencia y con contenido extra y exclusivo que no se verá en las galas de 'Supervivientes 2026' que emite Telecinco en las noches de los martes, jueves y domingos.

Así, con este giro en su estrategia de programación, Mediaset buscará aumentar la visibilidad del formato aventurero en una edición que está anotando audiencias más flojas de lo habitual. Y ese objetivo se perseguirá haciendo uso de su canal temático femenino, el cual ya albergó resúmenes de antiguas temporadas del concurso.

"Con esta entrega diaria verás los detalles de la convivencia, las tensiones y conflictos entre los concursantes y cómo sobreviven a las condiciones meteorológicas y también a la falta de alimento", anuncia Divinity, que consolidará así una cita de lunes a viernes con aquella audiencia interesada en la última hora sobre todo lo que acontece en Honduras en cada jornada.

Llega #SupervivientesDiario a Divinity



👉 A partir del lunes 20 de abril a las 21:00h https://t.co/ZKrM5D9Rz6 — Supervivientes (@Supervivientes) April 17, 2026

Esta inesperada decisión se produce justo después de que Mediaset anunciase un relanzamiento de Divinity con motivo de su 15º aniversario, que pasará por una importante renovación de sus contenidos y por una campaña con nuevas embajadoras.

Precisamente, el próximo lunes 20 de abril el grupo audiovisual celebrará una rueda de prensa con los medios, entre ellos El Televisero, para presentar dicho relanzamiento y desgranar la nueva oferta prevista, que incluye series y formatos de distintos géneros.