RTVE, obligada a levantar la programación de La 1: Cancela 'Cine de barrio' e 'Informe Semanal' este sábado

TVE se volcará este sábado 18 de abril con la retransmisión de la final de Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Un partido que arrancará a las 21:00 horas, pero que obligará a La 1 a modificar parte de su parrilla cancelando dos de sus formatos más emblemáticos: 'Cine de barrio' e 'Informe Semanal'.

Así, aunque el partido se emite en el prime time y no tendría por qué afectar a la programación de tarde, debido al previo que se emitirá desde las 20:20 horas se ha optado por eliminar 'Cine de barrio' y sustituirlo por un nuevo programa de 'Aquí la tierra', como ajuste en la parrilla de La 1 entre el cine y el previo.

Para empezar en sobremesa, La 1 ha decidido emitir el partido de clasificación para el Mundial de Fútbol femenino que enfrenta a España y Ucrania a partir de las 15:55 horas. Justo después, la cadena emitirá el clásico 'Jumanji' y para acabar una nueva entrega de 'Aquí la tierra' con Quico Taronjí, que vuelve en un día no habitual como es el sábado.

Asimismo, el hecho de que el partido comience a las 21:00 horas y no a las 22:00 horas como sucedió el año pasado, ha obligado a La 1 a tener que cancelar otro de sus formatos más emblemáticos de su parrilla: 'Informe Semanal'.

De esta manera, tanto 'Cine de barrio' como 'Informe Semanal' desaparecerán este sábado de la programación como ya ha sucedido en anteriores ocasiones por la emisión de los Premios Goya o del Benidorm Fest.

Así queda la programación del sábado en La 1:

15:55 horas - Fútbol. Clasificación para el Mundial Femenino: España-Ucrania

17:50 horas - Sesión de tarde: 'Jumanji'

19:25 horas - 'Aquí la tierra'

20:20 horas - Previo de la Final de la Copa del Rey

21:00 horas - Final de la Copa del Rey: Atlético de Madrid-Real Sociedad

23:30 horas - Cine. Supestrellas - Tom Hanks: 'Ángeles y demonios'

Toda la cobertura de RTVE para la final de la Copa del Rey

La 1 y RTVE Play volverán a contar la gran fiesta de la final, con una programación especial en la Cartuja, desde las 20:20 del sábado 18 de abril, y hasta que el campeón levante el trofeo. Lourdes García Campos y Marcos López conducirán el previo del partido al que Juan Carlos Rivero volverá a poner voz, acompañado por Mario Suárez y Alberto de la Bella.

A pie de campo, Nico Díaz y Begoña López darán la última hora de los equipos. María Relaño, desde el palco y Mikel Ercibengoa, en las inmediaciones del estadio sevillano, ofrecerán más detalles de todo lo que ocurra.

Teledeporte empezará calentando el partido desde las 19:00, dos horas antes del pitido inicial. Su director, Felipe del Campo, contará para ello con las opiniones expertas de Gonzalo Miró y Joseba Larrañaga y con la edición de Álex Argelés y Nacho Poveda. También, desde el viernes, toda la información deportiva de los equipos y la de los aficionados, en las fan zones, se podrá seguir desde el estadio sevillano en los Telediarios con Marcos López y Rubén Briones.