RTVE hace desaparecer 'Aquí la Tierra' de su programación y ofrece en su lugar 'Cine de barrio' este sábado

por El Televisero

La 1 de TVE recupera su programación habitual de los sábados con 'Cine de barrio' dos semanas después y deja sin emisión a 'Aquí la tierra'

Los seguidores de 'Cine de barrio' pueden estar tranquilos. Después de dos semanas fuera de la parrilla con motivo de los Premios Goya y del partido de la selección femenina de la semana pasada, el emblemático espacio sobre el cine español que presenta Inés Ballester regresa este sábado a la programación de La 1.

De esta manera, La 1 retoma la emisión de 'Cine de barrio' y vuelve a dejar fuera de la parrilla el programa 'Aquí la tierra', que el sábado pasado volvió a contar con una entrega especial como ajuste de programación entre el fútbol y el 'Telediario'.

Hay que recordar que en los últimos dos meses han sido varias veces las que 'Cine de barrio' ha desaparecido de la parrilla de TVE sin previo aviso. Y es que durante el mes de febrero, la cadena pública ya canceló el célebre espacio de cine para emitir dos especiales de 'Aquí la tierra' con motivo de las borrascas que asolaron a nuestro país durante el pasado mes.

Así, 'Cine de barrio' regresa este sábado a partir de las 19:05 horas con Inés Ballester y su equipo de colaboradores e invitados para comentar la emisión de la película 'Las cosas del querer', protagonizada por Ángela Molina y Manuel Bandera y dirigida por Jaime Chávarri.

Por el momento, parece que este regreso de 'Cine de barrio' será definitivo pues no hay por ahora ningún evento previsto para las próximas semanas en La 1 que lleve a su cancelación. No obstante, habrá que esperar a ver si hay algún acontecimiento que lleva a la cadena pública a alterar su programación.

Así queda la parrilla de tarde de La 1 este sábado 14 de marzo:

  • 15:55 horas - Sesión de tarde: 'Grace de Monaco'
  • 17:25 horas - Sesión de tarde: 'Alta costura'
  • 19:05 horas - 'Cine de barrio' (previo)
  • 19:15 horas - 'Cine de barrio': 'Las cosas del querer'
  • 20:55 horas - 'Telediario 2'

